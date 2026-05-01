انقلبت به السيارة.. مصرع سائق نقل على طريق الشيخ زايد بحادث مروري

لقي سائق مصرعه في حادث مروري بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد.



وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاته في الحال متأثرًا بإصابته.



وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات اللازم