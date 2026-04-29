إخلاء سبيل الراقصة حورية وصديقتها بكفالة 20 ألف جنيه في التعدي على أطباء مستشفى زايد

أمر المستشار أحمد أسامة رئيس نيابة الشيخ زايد بإخلاء سبيل الراقصة حورية بكفالة ١٠ آلاف جنيه لكل منهما في اتهامهما بالتعدي بالسب والشتم على طبيبين وفردين أمن بمستشفى الشيخ زايد التخصصي.

كما قررت النيابة بإشراف المستشار مصطفى بركات، المحامى العام الأول لنيابات أكتوبر إخلاء سبيل الطبيبين وفردي الأمن بضمان محال إقامتهم عقب اتهام الراقصة حورية لهم بسبها وصديقتها أثناء تواجدهما في المستشفى.

وألقت الأجهزة الأمنية بمدينة الشيخ زايد في محافظة الجيزة، القبض على الراقصة حورية وصديقتها، لاتهامهما بالتعدي على عدد من الأطباء داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي، بتوجيه عبارات سب وقذف وتعطيل سير العمل.

تفاصيل الواقعة تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة داخل أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد، بعدما تعدى عدد من الأشخاص على طاقم طبي ووجهوا لهم عبارات سب وقذف، ما تسبب في تعطيل العمل داخل المستشفى.

وبالفحص وإجراء التحريات، تم ضبط المتهمتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات.