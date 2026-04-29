اعتداء وحشي على شاب في كرداسة.. والأمن يفحص تورط 15 شخصًا في الواقعة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة التعدي على شاب بمنطقة كرداسة، بعد تعرضه لهجوم من قبل عدد من الأشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، مع العمل على تحديد عدد المتهمين وهوياتهم تمهيدًا لضبطهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بإصابة شاب يُدعى ياسر أبو حجازة، إثر تعرضه لاعتداء في الطريق العام، وعلى الفور انتقلت قوات المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات والفحص.

وكشفت التحريات الأولية أن مجموعة من الأشخاص ترصدوا للمجني عليه واعتدوا عليه، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة ونزيف حاد، قبل أن يفروا هاربين عقب ارتكاب الواقعة.

وقال عدد من أفراد أسرة المجني عليه وشهود العيان إن المجني عليه كان بينه وبين المتهمين خلافات سابقة صدر على أثرها حكم ضد شخصين في القضية رقم ١١٤١٥ لسنة ٢٠٢٥ جنح كرداسة، وحاول المتهمون إقناع المجني عليه بالتنازل وهددوه بالإيذاء والقتل وعندما رفض نصبوا له فخا أثناء عودته من عمله.

وذكر الأهالي أن حوالي ١٥ شخصا حاصروه وانهالوا عليه بالضرب بسلاح أبيض و"شومة"، ما أدى لإصابته نزيف في المخ وإصابات خطيرة في الذراع وتركوه يصارع الموت وفروا هاربين.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات، وكلفت رجال المباحث بسرعة تحديد وضبط المتهمين الهاربين.