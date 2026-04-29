20 مصابا بينهم 17 طالبا.. تفاصيل جديدة في تصادم أتوبيس مدرسة و"جامبو"

كشفت تحريات أمن الجيزة عن ملابسات حادث تصادم سيارة نقل جامبو وأتوبيس مدرسة وقع مساء أمس على طريق المنصورية حيث تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 20 شخصا “طلاب مدرسة وسائقين وتباع”.

وتبين من التحريات أنه أثناء سير سيارة نقل جامبو قيادة سائق، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته تباع، مصاب أيضًا بكدمات وسحجات متفرقة، فوجئ بانحراف مفاجئ بيمين الطريق، فاصطدمت به سيارة أتوبيس كوستر لنقل الطلاب تابعة لإحدى المدارس الخاصة بمدينة كرداسة، قيادة سائق مصاب بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبصحبته 17 طالبًا تتراوح أعمارهم من 8 إلى 17 عامًا، وقد أُصيبوا جميعًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وأحدهم أصيب بكسر استدعى تدخل جراحي.

وتم نقل الطلاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسمح بخروج عدد منهم بعد الاطمئنان على حالتهم، وتم التحفظ على السيارتين وقائديهما، وتولت النيابة العامة التحقيق