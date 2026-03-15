أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات يابانية زيرو في مصر.. مواصفات تسلا 3 وسعرها عالميًا.. وماذا تقدّم فيراري SF90 سترادل الخارقة؟

إطلاق كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 فيس ليفت.. بهذا السعر

كشفت كرايسلر عن النسخة المحدثة من طراز Chrysler Pacifica 2027، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حضورها داخل فئة السيارات العائلية متعددة الاستخدامات، مع سعر يبدأ من 41.495 ألف دولار.

كل ما تريد معرفته عن تسلا 3 وسعرها عالميا

شهدت سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً مع دخول عدد متزايد من الشركات إلى هذا القطاع، ولكن يبقى طراز Tesla Model 3 أحد أبرز السيارات التي ساهمت في انتشار المركبات الكهربائية على نطاق واسع.

بقدرات مذهلة.. ماذا تقدم فيراري SF90 سترادل الخارقة؟

تعزز فيراري الإيطالية من تواجدها في عالم السيارات الخارقة، عبر باقة كبيرة من الاصدارات المتنوعة، ومنها طرازFerrari SF90 Stradale ، الذي يعد من ابرز السيارات الخارقة، مع باقة من التقنيات الهجينة والمظهر الرياضي من عائلة الـ"سوبر كارز".

سعر ومواصفات هيونداي أزيرا 2026 في السعودية

يحتوي السوق السعودي على باقة كبيرة من الإصدارات المتنوعة، منها هيونداي أزيرا موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، مع حزمة من التجهيزات بحسب الفئة.

أرخص 5 سيارات يابانية زيرو في مصر

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار بعض طرازاتهم و البعض الاخر لخفض أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية.



من المكانس للسيارات الكهربائية.. شركة صينية ‏تنتج مركبة بقوة 1900 حصان مستوحاة من فيراري ‏

فاجأت شركة Dreame Technology الصينية، المعروفة بإنتاج المكانس الكهربائية والأجهزة المنزلية الذكية، المتابعين بالكشف عن نموذج سيارة اختبارية جديدة تحمل اسم Nebula Next 01X، مستوحاة بوضوح من تصميم سيارة Ferrari Purosangue الرياضية متعددة الاستخدامات، وذلك خلال مشاركتها في معرض الصين للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية.



5 سيارات موديل 2026 أقل من 900 ألف جنيه.. بالأسعار

يضم السوق المصري مجموعة كبيرة من السيارات، والتي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية، إلى جانب التقنيات المستخدمة، وعناصر التصميم سواء الداخلية أو الخارجية، بالإضافة إلى تنوع الأسعار.

بي إم دبليو تشوق للفئة السابعة 2027 بتحديثات جديدة

بدأت BMW حملتها التشويقية للنسخة المحدثة من سيارتها الفاخرة BMW 7 Series، حيث كشفت الشركة عن أول صورة رسمية للنسخة الـ فيس ليفت المنتظر طرحها بنهاية العام الجاري كموديل 2027.



تحديثات قوية لـ تانك 300 الهجينة .. تقنيات جديدة وقدرات أكبر للطرق الوعرة

كشفت بيانات التسجيل الرسمية في الصين عن النسخة المحدثة من سيارة الطرق الوعرة Tank 300، والتي ستتوفر لأول مرة بنظامي الدفع الهجين القابل للشحن الخارجي Hi4-T و Hi4-Z، ضمن استراتيجية شركة Great Wall Motor لإدخال تقنيات الطاقة الجديدة إلى فئة سيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الصعبة.



للسوق الأوروبي.. نيسان تطرح اكس تريل 2026 الجديدة| صور

كشفت نيسان اليابانية عن نسختها اكس تريل موديل 2026 الموجهة للسوق الأوروبي ضمن فئة "فيس ليفت"، مع تصميم عصري، إلى جانب المفهوم الرياضية الذي ينتمي إلى عائلة الـ SUV.



أنتونيلي يحقق رقما قياسيا في الصين وسط هيمنة مرسيدس

حقق السائق الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيللي إنجاز تاريخي جديد في بطولة Formula One بعدما أصبح أصغر سائق يحقق مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة كبرى، وذلك خلال التجارب التأهيلية لسباق Chinese Grand Prix التي أقيمت اليوم السبت على حلبة شنغهاي، ليقود فريق Mercedes-AMG Petronas Formula One Team لهيمنة كاملة على الصف الأول.