السيارة الأسوأ مبيعًا من كرايسلر ال.. لا أحد يشتريها

تتحضر كرايسلر لإعادة تقديم سيارة الميني فان باسيفيكا 2027 في نسخة محسنة تحمل تغييرات قوية في التصميم والتقنيات، مع ملامح أمامية مستوحاة مباشرة من الكونسيبت الكهربائي Halcyon 2024.

ورغم أن العلامة الأمريكية لا تزال بعيدة عن نهضة كاملة، فإن هذا التحديث يبدو خطوة حقيقية نحو إعادة الحيوية لأسطولها.

تصميم أمامي أكثر حدة وشريط إضاءة مميز

تشير اللقطات التجسسية الأولى إلى أن باسيفيكا 2027 ستحصل على واجهة جديدة كليًا؛ حيث يصبح التصميم أكثر زوايا وحدة، مع غطاء محرك مشدود وخطوط ديناميكية.

كما ستأتي بشعار أمامي مضيء وأضواء نحيفة بلمسات مستوحاة من Halcyon، ما يمنحها حضورًا أكثر عصرية على الطريق.

أبواب جانبية بميزة الفتح دون لمس

واحدة من أبرز التطويرات التي ظهرت في الصور المسربة هي إمكانية فتح الأبواب الجانبية المنزلقة باستخدام حركة القدم، وهي خاصية توفر راحة أكبر للعائلات، خاصة عند حمل الأمتعة أو الأطفال.

هذه الإضافة تعزز من مكانة باسيفيكا كميني فان عملية وموجهة للاستخدام اليومي.

مقصورة داخلية محدثة وشاشة ضخمة

إلى جانب التغييرات الخارجية، تستعد كرايسلر لإعادة تصميم المقصورة بالكامل، مع اعتماد شاشة معلومات وترفيه أكبر حجمًا، وواجهة تشغيل حديثة، وتحسينات في جودة المواد المستخدمة.

ومن المتوقع أن تحصل السيارة على تحديثات في أنظمة المساعدة للسائق وتطوير تجربة الركاب في الصفوف الخلفية.

رغم أن عشاق العلامة ما زالوا يتطلعون لعودة قوية عبر طرازات كهربائية بالكامل مثل Halcyon، فإن التحديث الجديد لـ باسيفيكا يعكس محاولة جادة لإبقاء الموديل ضمن المنافسة، خاصة في سوق الميني فان الأمريكي الذي يشهد تغيرات سريعة.