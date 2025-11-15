قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باليوم والساعة .. مواعيد مباريات منتخب مصر للمحليين في كأس العرب والقنوات الناقلة
تحول تاريخي.. مشروع قرار أمريكي يضع إسرائيل أمام خيار الدولة الفلسطينية
وزير الصحة يبحث مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطوير المنشآت الطبية
وزير المالية: يجب خفض تكلفة التمويل الأخضر لاستثمارات البنية التحتية
عبد الغفار يطلق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»
5 خطوات.. ماذا فعلت إدارة الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري
هل نسيان أو ترك سجود السهو في الصلاة يبطلها ؟.. أمين الفتوى يوضح
خسائر تريليونية في سوق الكريبتو وبتكوين تهبط تحت 95 ألف دولار
الحزب الحاكم الياباني: نسعي لاستقرار العلاقات بين طوكيو وبكين بدون توترات
شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
أسعار الدولار اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 فى البنوك المصرية
شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم السبت 15 نوفمبر 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

السيارة الأسوأ مبيعًا من كرايسلر ال.. لا أحد يشتريها

عزة عاطف

تتحضر كرايسلر لإعادة تقديم سيارة الميني فان باسيفيكا 2027 في نسخة محسنة تحمل تغييرات قوية في التصميم والتقنيات، مع ملامح أمامية مستوحاة مباشرة من الكونسيبت الكهربائي Halcyon 2024. 

ورغم أن العلامة الأمريكية لا تزال بعيدة عن نهضة كاملة، فإن هذا التحديث يبدو خطوة حقيقية نحو إعادة الحيوية لأسطولها.

تصميم أمامي أكثر حدة وشريط إضاءة مميز

تشير اللقطات التجسسية الأولى إلى أن باسيفيكا 2027 ستحصل على واجهة جديدة كليًا؛ حيث يصبح التصميم أكثر زوايا وحدة، مع غطاء محرك مشدود وخطوط ديناميكية. 

كما ستأتي بشعار أمامي مضيء وأضواء نحيفة بلمسات مستوحاة من Halcyon، ما يمنحها حضورًا أكثر عصرية على الطريق.

أبواب جانبية بميزة الفتح دون لمس

واحدة من أبرز التطويرات التي ظهرت في الصور المسربة هي إمكانية فتح الأبواب الجانبية المنزلقة باستخدام حركة القدم، وهي خاصية توفر راحة أكبر للعائلات، خاصة عند حمل الأمتعة أو الأطفال. 

هذه الإضافة تعزز من مكانة باسيفيكا كميني فان عملية وموجهة للاستخدام اليومي.

مقصورة داخلية محدثة وشاشة ضخمة

إلى جانب التغييرات الخارجية، تستعد كرايسلر لإعادة تصميم المقصورة بالكامل، مع اعتماد شاشة معلومات وترفيه أكبر حجمًا، وواجهة تشغيل حديثة، وتحسينات في جودة المواد المستخدمة. 

ومن المتوقع أن تحصل السيارة على تحديثات في أنظمة المساعدة للسائق وتطوير تجربة الركاب في الصفوف الخلفية.

رغم أن عشاق العلامة ما زالوا يتطلعون لعودة قوية عبر طرازات كهربائية بالكامل مثل Halcyon، فإن التحديث الجديد لـ باسيفيكا يعكس محاولة جادة لإبقاء الموديل ضمن المنافسة، خاصة في سوق الميني فان الأمريكي الذي يشهد تغيرات سريعة.

مبيعات السيارات الكهربائية تزدهر عالميًا مع انهيار السوق الأمريكية

أسرع علاج لنزلات البرد.. 5 خطوات للتعافي السريع.. نصائح لتقوية المناعة ومنع تكرار المرض

سر لا يعرفه الناس.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفيتامين بعد الفطار والشاي؟

طريقة عمل سمك فيليه صحي ولذيذ في البيت بسهولة

