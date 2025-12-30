قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السبب والبديل المروري | تفاصيل إزالة كوبري السيدة عائشة خلال أيام
حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة
عالمة أزهرية: مشاهدة العرافين والدجالين للتسلية حرام شرعًا
واشنطن تعلن دراسة شاملة لمحاولة الهجوم على مقر إقامة بوتين
كيف تعرف أن الله راضٍ عنك؟.. علي جمعة يحدد علامات رضا الله
إطلاق اسم البطل إبراهيم حمدتو على مركز شباب كفر سعد البلد بدمياط
الشهادات البنكية الأعلى عائدا في نهاية 2025
أمم افريقيا | الكونغو يقسو على بوتسوانا بثلاثية ويتأهل لدور الـ 16
آخر تحديث .. أعلى سعر لصرف الدولار ختام اليوم الثلاثاء
نقل مدينة سويدية كاملة في القطب الشمالي .. ما السبب؟
متحدث الوزراء : لا قرار حتى الآن بشأن التحول إلى الدعم النقدي
أبو شقة لـ"صدى البلد " : أعلنت ترشحي لرئاسة حزب الوفد لهذه الأسباب
محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى الصدر بالمنصورة

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مستشفى الصدر بالمنصورة، في إطار حرصه على متابعة توفير الخدمات الصحية اللائقة واللازمة للمواطنين .

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددا من أقسام المستشفى المختلفة، واطمأن على مستوى النظافة العامة، والانضباط الإداري، وانتظام سير العمل، كما استمع إلى آراء وملاحظات عدد من المرضى والمترددين حول الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الجهود المبذولة من قبل الدكتور محمد السعيد، مدير المستشفى، وذلك في حضور المدير المناوب الدكتور محمد الجوهري، والتزام الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بحسن تقديم الخدمة، مشيداً بمستوى الانضباط.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات المناسبة والكافية التي تلبي احتياجات التردد اليومي للمرضى، موجهاً تعليماته بذلك لمدير المستشفى.

كما أكد المحافظ أن الدولة تولي القطاع الصحي اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير رعاية طبية متكاملة وآمنة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مذكراً بضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الوظيفي، وحسن استقبال المرضى، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة بكفاءة وسرعة.

و أعرب المحافظ عن تقديره للجهد المبذول من جميع العاملين بالمستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة، مؤكداً أن مستشفى الصدر يخدم قطاعاً واسعاً من أبناء المحافظة.

الدقهليه محافظه صدر المنصوره

