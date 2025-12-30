محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى الصدر بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مستشفى الصدر بالمنصورة، في إطار حرصه على متابعة توفير الخدمات الصحية اللائقة واللازمة للمواطنين .

وتفقد المحافظ خلال الجولة عددا من أقسام المستشفى المختلفة، واطمأن على مستوى النظافة العامة، والانضباط الإداري، وانتظام سير العمل، كما استمع إلى آراء وملاحظات عدد من المرضى والمترددين حول الخدمات المقدمة.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الجهود المبذولة من قبل الدكتور محمد السعيد، مدير المستشفى، وذلك في حضور المدير المناوب الدكتور محمد الجوهري، والتزام الأطقم الطبية والتمريضية والعاملين بحسن تقديم الخدمة، مشيداً بمستوى الانضباط.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالكميات المناسبة والكافية التي تلبي احتياجات التردد اليومي للمرضى، موجهاً تعليماته بذلك لمدير المستشفى.

كما أكد المحافظ أن الدولة تولي القطاع الصحي اهتماماً بالغاً تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بهدف توفير رعاية طبية متكاملة وآمنة للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مذكراً بضرورة الالتزام الكامل بالانضباط الوظيفي، وحسن استقبال المرضى، وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة بكفاءة وسرعة.

و أعرب المحافظ عن تقديره للجهد المبذول من جميع العاملين بالمستشفى لتقديم خدمة طبية متميزة، مؤكداً أن مستشفى الصدر يخدم قطاعاً واسعاً من أبناء المحافظة.