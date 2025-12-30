الدقهلية: إزالة لسقف زيادة عن نسبة الخدمات المقررة بمبنى بحوض النواصف بطلخا

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، جهود الوحدة المحلية لمركز طلخا، في إزالة مخالفات البناء، مؤكدًا على التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات، سواء على الأراضي الزراعية أو داخل الحيز العمراني، مشددًا على ضرورة التصدي في المهد لأي أعمال بناء غير مرخصة.

وكان محافظ الدقهلية قد شدد على على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز.

وفي مركز طلخا، قام إسلام النجار رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع مركز شرطة طلخا، بالإشراف على أعمال إزالة في المهد لسقف زيادة عن نسبة الخدمات المقررة للدور السادس العلوي بمبنى بحوض النواصف بمدينة طلخا، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية اللازمة تجاه المخالفة.