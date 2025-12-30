قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

التحفظ على طن أجبان بمصنع مخالف للاشتراطات في حملات مفاجئة بالدقهلية

حملات تمونية
حملات تمونية
همت الحسينى

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، وذلك في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

واوضح المحاسب علي حسن عبد الفتاح، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم تنفيذ حملات تموينية مفاجئة على مدار يومي الأحد والاثنين، لمتابعة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين، خاصة السلع الأساسية.

وأشار الى انه تم المرور علي المعرض الدائم بحي شرق، والمعرض الدائم بقناة السويس، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، شملت البيض والزيوت والسكر والأرز، مشيدًا بنسبة التخفيضات التي تجاوزت 20% في بعض المنتجات مقارنة بالأسواق الخارجية، بما يخفف الأعباء عن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وقال إن الحملات أسفرت عن تحرير 110 مخالفات تموينية متنوعة، حيث تم ضبط 52 مخالفة بالمخابز تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية، وتنوعت المخالفات ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات القياسية، والتوقف عن الإنتاج دون إذن، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وذلك حفاظًا على جودة الخبز المدعم وحقوق المواطنين.

كما تم تحرير 58 مخالفة بالأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة الداخلية، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص.

و تمكنت الحملات من ضبط مصنع لتصنيع الأجبان مخالف للاشتراطات الصحية وأحكام القانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تداول الأغذية، حيث تم التحفظ على طن من الأجبان البيضاء والرومي لحين صدور قرار النيابة العامة.

كما تم ضبط واقعة غش تجاري تمثلت في التحفظ على 50 كيلوجرامًا من اللحوم منتهية الصلاحية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الدقهليه تموبن ضبط حملات

