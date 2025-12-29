وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات التدريب على دعم الحياة والإنعاش بمشاركة 145 متدربا

اختُتمت اليوم فعاليات التدريب العملي المكثف على الرعاية الحرجة ودعم الحياة، والذي نظّمته مديرية الصحة بالدقهلية بالتعاون مع نقابة أطباء الدقهلية، واستمر على مدار يومين متتاليين، في إطار دعم التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة قبل الوصول إلى المستشفيات.

وتولّى أعمال التدريب الدكتور شادي أبو العز، الخبير المصري الألماني، بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال الرعاية الحرجة خارج المستشفيات والإسعافات المتقدمة، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة السكتة القلبية في ألمانيا، والمدرب الدولي المعتمد في دعم الحياة الأساسي ودعم الحياة القلبي المتقدم من جمعية القلب الأمريكية، وعضو مجلس الإنعاش الألماني والأوروبي ومنظمة المجلس الدولي للإنعاش.

وتضمن اليوم الأول من التدريب سيناريوهات الإنعاش الكبرى ودعم الحياة الأساسي، حيث تم التدريب على إدارة الحالات الحرجة من خلال محاكاة واقعية لحالات توقف القلب والتنفس، والتعامل مع الطوارئ المفاجئة خارج المستشفيات، مع التركيز على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة الصدمات الكهربائية، بأسلوب عملي مكثف مع تقليل الجانب النظري.

أما اليوم الثاني فقد ركّز على دعم الحياة القلبي المتقدم، بما يشمل التعامل مع اضطرابات نظم القلب، وإدارة فرق الإنعاش واتخاذ القرار في الحالات الحرجة، إلى جانب التدريب على دعم الحياة في حالات الإصابات والحوادث، بما في ذلك التعامل مع مصابي الحوادث، وتثبيت الإصابات، والسيطرة على النزيف، وتأمين المجرى الهوائي قبل نقل المصاب.

وأكد الدكتور حمودة الجزار أن التدريب قُدم بشكل مجاني كامل، في إطار حرص مديرية الصحة ونقابة أطباء الدقهلية على إتاحة فرص تدريب نوعية دون تحميل الكوادر الطبية أعباء مالية، مشيرًا إلى أن التدريب استهدف نحو 145 متدربًا من الأطباء وهيئات التمريض والمسعفين من مختلف المستشفيات والمنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية.



وخلال كلمته، أشاد وكيل وزارة الصحة بالمستوى العلمي والعملي للتدريب، وبالدور البارز الذي قام به الدكتور شادي أبو العز في نقل الخبرات العملية وتطبيق أحدث البروتوكولات الدولية في مجال الرعاية الحرجة، كما أعرب عن تقديره لنقابة الأطباء، ممثلة في الأستاذ الدكتور علي توفيق، نقيب أطباء الدقهلية، معتبرًا النقابة بيته الثاني، ومشيدًا بالدكتورة عبير عبد القادر، أمين عام النقابة، والدكتور محمد صلاح رئيس اللجنة العلمية بالنقابة لدورهم الفاعل في دعم برامج التدريب الطبي.

و أعرب الدكتور شادي أبو العز عن تقديره الكبير الى الدكتور حمودة الجزار، مشيدًا بكفاءته الفنية والإدارية، ومؤكدًا أن الجمع بين الخبرة الطبية والقدرة على الإدارة يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح المنظومة الصحية وتطوير مستوى التدريب الطبي.

