قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026
زيمبابوي وأنجولا يغادران كان 2025.. مصر وجنوب إفريقيا لـ دور الـ 16
بالاحتياطي.. منتخب مصر يتعادل مع أنجولا في بطولة الأمم الأفريقية
مفارقة إيجابية لمنتخبي الأفاعي السوداء والفهود في كأس الأمم الأفريقية
عاصفة شديدة تضرب إسرائيل: إصابات خطيرة وإغلاق طرق بسبب الفيضانات
مصحة الهروب الجماعي.. المشرفون لهم معلومات جنائية مسجلة وإغلاق أكثر من 112 منشأة
75 دقيقة.. منتخب مصر يبحث عن هز الشباك أمام أنجولا
صدام وصراع قوي علي بطاقتي التأهل من المجموعة الرابعة ببطولة أمم افريقيا
رسالة مرعبة من الموساد للمتظاهرين الإيرانيين: نحن معكم في الميدان
إحالة البلوجر نورهان حفظي بتهمة نشر محتوى خا.دش للحياء للمحاكمة
زيلينسكي: مستعد للقاء بوتين شريطة أن تتوافق أقواله وأفعاله مع نواياه المعلنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يشهد فعاليات التدريب على دعم الحياة والإنعاش بمشاركة 145 متدربا

وكيل صحة الدقهلية
وكيل صحة الدقهلية
همت الحسينى

اختُتمت اليوم فعاليات التدريب العملي المكثف على الرعاية الحرجة ودعم الحياة، والذي نظّمته مديرية الصحة بالدقهلية بالتعاون مع نقابة أطباء الدقهلية، واستمر على مدار يومين متتاليين، في إطار دعم التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة الكوادر الطبية للتعامل مع الحالات الحرجة قبل الوصول إلى المستشفيات.
وتولّى أعمال التدريب  الدكتور شادي أبو العز، الخبير المصري الألماني، بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في مجال الرعاية الحرجة خارج المستشفيات والإسعافات المتقدمة، وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة السكتة القلبية في ألمانيا، والمدرب الدولي المعتمد في دعم الحياة الأساسي ودعم الحياة القلبي المتقدم من جمعية القلب الأمريكية، وعضو مجلس الإنعاش الألماني والأوروبي ومنظمة المجلس الدولي للإنعاش.
وتضمن اليوم الأول من التدريب سيناريوهات الإنعاش الكبرى ودعم الحياة الأساسي، حيث تم التدريب على إدارة الحالات الحرجة من خلال محاكاة واقعية لحالات توقف القلب والتنفس، والتعامل مع الطوارئ المفاجئة خارج المستشفيات، مع التركيز على الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام أجهزة الصدمات الكهربائية، بأسلوب عملي مكثف مع تقليل الجانب النظري.
أما اليوم الثاني فقد ركّز على دعم الحياة القلبي المتقدم، بما يشمل التعامل مع اضطرابات نظم القلب، وإدارة فرق الإنعاش واتخاذ القرار في الحالات الحرجة، إلى جانب التدريب على دعم الحياة في حالات الإصابات والحوادث، بما في ذلك التعامل مع مصابي الحوادث، وتثبيت الإصابات، والسيطرة على النزيف، وتأمين المجرى الهوائي قبل نقل المصاب.
وأكد  الدكتور حمودة الجزار أن التدريب قُدم بشكل مجاني كامل، في إطار حرص مديرية الصحة ونقابة أطباء الدقهلية على إتاحة فرص تدريب نوعية دون تحميل الكوادر الطبية أعباء مالية، مشيرًا إلى أن التدريب استهدف نحو 145 متدربًا من الأطباء وهيئات التمريض والمسعفين من مختلف المستشفيات والمنشآت الصحية بمحافظة الدقهلية.


وخلال كلمته، أشاد وكيل وزارة الصحة بالمستوى العلمي والعملي للتدريب، وبالدور البارز الذي قام به  الدكتور شادي أبو العز في نقل الخبرات العملية وتطبيق أحدث البروتوكولات الدولية في مجال الرعاية الحرجة، كما أعرب عن تقديره لنقابة الأطباء، ممثلة في الأستاذ الدكتور علي توفيق، نقيب أطباء الدقهلية، معتبرًا النقابة بيته الثاني، ومشيدًا بالدكتورة عبير عبد القادر، أمين عام النقابة، والدكتور محمد صلاح رئيس اللجنة العلمية بالنقابة  لدورهم الفاعل في دعم برامج التدريب الطبي.
و أعرب  الدكتور شادي أبو العز عن تقديره الكبير الى الدكتور حمودة الجزار، مشيدًا بكفاءته الفنية والإدارية، ومؤكدًا أن الجمع بين الخبرة الطبية والقدرة على الإدارة يمثل عنصرًا أساسيًا لنجاح المنظومة الصحية وتطوير مستوى التدريب الطبي.
 

الدقهليه وكيل صحة دوره

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

محافظ الاسكندرية يتحفظ على التكاتك المخالفة

قرار رسمي بالتحفظ على التكاتك في شوارع الإسكندرية | صور

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب

الأهلي

يحدث في الأهلي.. إخطار ديانج وراتب داري وتسويق جراديشار وغضب توروب

ترشيحاتنا

كروان مشاكل وزوجته

كروان مشاكل يحتفل بزفافه على ابنة سيد شعبان عبد الرحيم

محمود عبد الغني

محمود عبد الغني يكشف حقيقة الانضمام لمسلسل نون النسوة

مصطفى كامل

قرار جديد من مصطفى كامل ضد أحمد أبو المجد

بالصور

أقل من 850 ألف.. 5 سيارات سيدان موديل 2026

سيارات سيدان
سيارات سيدان
سيارات سيدان

خيري بشارة ومحسن أحمد فى عزاء داود عبد السيد

خيرى بشارة
خيرى بشارة
خيرى بشارة

غرقانة في الموتزاريلا.. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بطعم تحفة

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد أحياء الزمرد واللوتس ويوجه بضبط الإشغالات

رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان
رئيس جهاز العاشر من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد