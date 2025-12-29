قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
زيلينسكي: محاولة اغتيال بوتين كذبة.. روسيا تبحث عن ذريعة لمهاجمة كييف
محافظات

محافظ الدقهلية يتابع موقف أراضى الدولة المستردة وآليات استغلالها

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، موقف تقنين وضع اليد بالقانون 144 لسنة 2017 و أراضي الدولة المستردة خلال موجات الإزالات وآليات الاستغلال الأمثل لها، خلال اجتماع، عبر تقنية فيديو كونفرانس.

وذلك برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، وبحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والعميد دكتور سعيد حلمي رئيس قطاع التنمية المحلية والإستراتيجية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد جلال مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، لمناقشة الاستغلال الأمثل للأراضي المستردة من خلال موجات الإزالة.

تناول الاجتماع، متابعة آخر الإجراءات والمستجدات بشأن موقف تقنين وضع اليد وأراضي أملاك الدولة المستردة ولاية المحافظة، وآليات الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي، بناء علي توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بالتعامل مع الأراضي المستردة خلال موجات الإزالات وتوفير الأراضي اللازمة لاحتياجات المحافظة الأنشطة الخدمية والتنموية.

حيث تم مناقشة المقترح المقدم من محافظة الدقهلية لاستغلال عدد 98 قطعة أرض مستردة لإقامة مشروعات تنموية ومشروعات حياة كريمة وطرح بعضها كفرص استثمارية.

ووجه المحافظ بسرعه الانتهاء من ملف تقنين وضع اليد قبل البدء بالعمل بالقانون 168 لسنة 2025 بشأن تقنين وضع اليد، كما وجه برصد وتوصيف كافة صور التعديات على  الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، من خلال الاحداثيات الخاصة بكل قطعة، بالتنسيق بين مجالس المدن ووحدة المتغيرات المكانية، لإزالتها خلال موجة إزالة التعديات.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء مجالس المدن، ووكيل وزارة الزراعة، ومسئولي مختلف جهات الولاية، بالتعامل الفوري مع التعديات التي يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وتسجيل المحاضر التى حررت للمخالفين والمتعدين على المنظومة الخاصة بذلك.

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

المستشار سامح عبد الحكم

تأجيل قضية تأسيس وقيادة جماعة إرهابية عبر شبكة الإنترنت لـ 24 يناير

أرشيفية

17 سنة زواج تنتهي بالغدر.. مأساة بائع متجول خنقته زوجته بمعاونة عشيقها بأكتوبر

لوشا

براءة التيك توكر "لوشا" من تهمة نشر فيديوهات خادشة

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

