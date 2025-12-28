عيد الميلاد .. محافظ الدقهلية يستقبل وفد مطرانية الأقباط بميت غمر

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، وفد مطرانية الأقباط بميت غمر، يضم القمص بيشوي كامل وكيل مطرانية ميت غمر، والقمص كيرلس وديع كنيسة العذراء بكفر داود، وذلك في إطار الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد.

و أعرب المحافظ عن سعادته بهذا التواصل الذي يعكس عمق الروابط التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن محافظة الدقهلية ستظل نموذجًا للتلاحم بين جميع أطياف المجتمع.

وأشار إلى أن مصر عبر تاريخها العريق كانت ولا تزال أرضًا للمحبة والسلام، وأن هذه الروح الوطنية هي الركيزة الأساسية في بناء الدولة وتحقيق التقدم، مشيدًا بالدور الوطني الذي يقوم به أبناء الكنيسة في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

وأعرب أعضاء الوفد عن تقديرهم لحفاوة الاستقبال، مؤكدين حرصهم على استمرار هذا التواصل البناء، معربين عن تقديرهم لجهود المحافظ الملموسة في جميع القطاعات والمجالات، وتمنوا لمحافظ الدقهلية دوام التوفيق في أداء مهامه.