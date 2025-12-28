واجهة حضارية للتحول الرقمي.. محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي والحملة الميكانيكية بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي التابع لمجلس مدينة المنصورة والحملة الميكانيكية، بحضور المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية أن جولاته الميدانية تأتي في إطار متابعته المستمرة لسير العمل داخل الوحدات المحلية، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تطوير الأداء وتحقيق رضا الجمهور.

وتابع المحافظ آليات استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم، واطلع على إجراءات العمل ومدى الالتزام بالتعليمات المنظمة، وأشاد بجهود العاملين ودورهم في تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل منظم.

والتقى المحافظ بالمواطنين داخل المركز التكنولوجي، مؤكدًا أهمية حسن التعامل معهم، والتحلي بالدقة والشفافية، وسرعة الاستجابة لمطالبهم والرد على شكواهم، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تمثل واجهة حضارية للدولة وتعكس جهود التحول الرقمي وتسهيل الحصول على الخدمات.

كما تفقد المحافظ الحملة الميكانيكية التابعة للمجلس، حيث اطلع على جاهزية المعدات والمركبات، وأعمال الصيانة الدورية، ومدى استغلال الإمكانات المتاحة لدعم منظومة النظافة ورفع المخلفات، وشدد على ضرورة الحفاظ على المعدات وتشغيلها بكفاءة لضمان استمرارية العمل الميداني.

وتضمنت جولة محافظ الدقهلية أيضًا معاينة المعدات التي تم ضبطها خلال مواجهة أعمال البناء المخالف، حيث أكد المحافظ مواصلة تكثيف الجهود لمنع أي تعديات بنائية خارج النطاق العمراني أو على الأراضي الزراعية أو بدون ترخيص.