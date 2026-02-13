براتب 20 ألف جنيه.. وظائف خالية قدم الان

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يبحث الشباب الراغبون في العمل، عن الوظائف الخاليه التي أعلنها موقع فرصنا، التابع لـوزارة التضامن الاجتماعي، عن توفر مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات متنوعة تناسب مؤهلات وخبرات مختلفة، برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه، مع توضيح الشروط والمزايا لكل فرصة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وتعزيز التنمية.

الوظائف الخاليه

 

مندوب مبيعات خارجية براتب يصل إلى 20 ألف جنيه

أعلنت إحدى الشركات الكائنة بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة عن حاجتها إلى مندوب مبيعات خارجية بخبرة من سنة إلى ثلاث سنوات.
يشترط إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس، والحصول على مؤهل متوسط (ثانوية فنية نظام 3 سنوات)، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و30 عاما.

يتراوح الراتب الأساسي بين 8 و12 ألف جنيه، مع حوافز إضافية قد تصل إلى 8 آلاف جنيه، ليصل إجمالي الدخل إلى نحو 20 ألف جنيه، على أن تكون الوظيفة بدوام كامل.

فرصة عمل لفني تكييف مركزي

كما طرحت شركة أخرى في المهندسين بمحافظة الجيزة فرصة عمل لفني تكييف مركزي (للذكور)، بخبرة تتراوح بين 5 و10 سنوات، دون اشتراط مؤهل دراسي محدد.

يتراوح الراتب الأساسي بين 11 و14 ألف جنيه، والوظيفة بدوام كامل، مع مزايا تشمل احتساب ساعات العمل الإضافية، إلى جانب التأمينات الصحية والاجتماعية.

الوظائف الخاليه

مطلوب محاسب براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

وأعلنت شركة ثالثة في الجيزة عن حاجتها إلى محاسب بخبرة من 5 إلى 10 سنوات، على أن يكون حاصلا على مؤهل عال (كلية التجارة)، ويجيد اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس. 
ويتراوح العمر المطلوب بين 27 و35 عاما.

يتحدد الراتب الأساسي بين 10 و15 ألف جنيه، مع مزايا تشمل احتساب الوقت الإضافي والتأمينات الاجتماعية.

الوظائف الخاليه

المهام الوظيفية

تتمثل المهام الوظيفية في إجراء التسويات البنكية بصورة منتظمة ومتابعة حركة النقدية بالصندوق، إلى جانب تحليل البيانات المالية بهدف تحسين الأداء وترشيد التكاليف، واحتساب الضرائب وإعداد الإقرارات الضريبية مع ضمان الالتزام بالقوانين المنظمة. 
كما تشمل مراجعة المستندات والسجلات للتأكد من دقتها وتوافقها مع المعايير المحاسبية، وإعداد تقارير شاملة عن الوضع المالي وتحليل نتائج قائمة الدخل ورفعها للإدارة، فضلا عن إعداد ودراسة الموازنات. 
وتتضمن المسؤوليات أيضا إعداد القوائم المالية الدورية الشهرية والسنوية مثل الميزانية العمومية وقائمة الدخل، وتسجيل جميع المعاملات من فواتير ومدفوعات وإيرادات بدقة في الدفاتر والسجلات المحاسبية.

