عمرو طلعت: خطة من 5 محاور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
المجلس سيد قراره.. أحمد موسى في بث مباشر «على مسئوليتي»
سمير فرج: الرئيس السيسي أعلن التهجير خط أحمر.. ولن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية
13 فبراير تعديل لوائح الانضباط وكأس الأمم الأفريقية 2027
إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكرداسة
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
محافظات

الوادي الجديد تعلن مسابقة وظائف لتعيين كوادر متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والخدمات الذكية

ديوان محافظة الوادي الجديد
ديوان محافظة الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، في إطار جهودها لتوفير فرص عمل للشباب والاستعانة بالكوادر المؤهلة من الخريجين الحاصلين على دورات تدريبية وخبرات عملية، خاصة في مجالات الشبكات وأمن المعلومات ونظم التشغيل.


وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن الإعلان يأتي ضمن خطة المحافظة لدعم التحول الرقمي وتطوير منظومة الخدمات الحكومية الذكية داخل مجمع المصالح الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الزملوط، في بيان له، أن المسابقة تستهدف التعيين بإدارة نظم المعلومات (IT) بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، على أن تشمل مجموعة من التخصصات الفنية والإدارية التي تلبي احتياجات التطوير التقني بالمحافظة.

وقال الزملوط، إن التخصصات المطلوبة هي: 


•سكرتارية
•تخطيط
•نظم معلومات
•صيانة حاسبات
•صيانة طابعات وماكينات تصوير
•شبكات وصيانة الإنترنت
•صيانة ومتابعة كاميرات المراقبة
•الأمن السيبراني وتأمين المعلومات


وأضاف المحافظ، أن  الشروط الأساسية للمتقدمين، تشمل:


•الحصول على مؤهل دراسي مناسب لطبيعة الوظيفة
•ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عامًا
•يفضل الحاصلون على دورات تدريبية وخبرات عملية في المجالات ذات الصلة
وأشار المحافظ، إلى أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر الرابط المرفق بالإعلان الرسمي، على أن يكون آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الإثنين الموافق 3 فبراير 2026، مؤكدا عدم قبول أي طلبات بعد انتهاء المهلة المحددة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد مسابقات

محكمة

شك في حيازته صور وفيديوهات لشقيقته .. السجن المشدد 16 عاما لعامل قتل صديقه بأسيوط

عفاف شعيب ومحمد سامي

رفض دعوى التعويض المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي

وزير العدل من مراسم أداء معاوني النيابة الإدارية الجدد اليمين القانونية: كونوا على قد المسئولية لحمل رسالة العدالة

وزير العدل يوجه نصائح لمعاوني النيابة الإدارية الجدد خلال أداء اليمين القانونية

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى حميات الزقازيق ويوجه برفع الإشغالات

بعد أيام من وفاة شقيقه.. إميل شوقي يستقبل عزاء شقيقته بكنيسة الملاك بشيراتون

مشروب شائع على الريق يدمر الكبد ببطء.. احذره

