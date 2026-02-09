التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس

أكد إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، أن الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر تعكس زيادة رسمية قدرها 4 جنيهات على العبوة الواحدة، تم إقرارها في ضوء تطبيق أحكام ضريبة القيمة المضافة وتعديلات قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، وبدأ العمل بها اعتبارًا من 10 / 2 / 2026.

وأوضح الإمبابي أن السعر النهائي للمستهلك ارتفع إلى 48 جنيهًا بدلًا من السعر السابق، ليشمل أصناف «كليوباترا كينج سايز»، و«كليوباترا سوفت كوين»، و«كليوباترا بوكس»، و«كليوباترا سوبر»، بالإضافة إلى «مونديال أحمر وأزرق وسيلفر»، بعبوة تضم 20 سيجارة. وأضاف أن سعر بيع الشركة للتاجر بلغ 47.85 جنيهًا للعلبة، بينما تم تحديد ربح التاجر عند 0.10 جنيه، ودمغة ضريبية بقيمة 0.05 جنيه، ليصل السعر النهائي المعتمد للمستهلك إلى 48.00 جنيهًا دون أي زيادات أخرى

وأشار رئيس شعبة الدخان إلى أن هذه الزيادة البالغة 4 جنيهات جاءت نتيجة الأعباء الضريبية الجديدة المرتبطة بضريبة القيمة المضافة ورسوم التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا التزام جميع الشركات المنتجة والتجار بتطبيق التسعير الرسمي المعتمد.

وشدد الإمبابي على أن الشعبة تتابع تنفيذ الأسعار الجديدة في الأسواق بالتنسيق مع الجهات الرقابية، محذرًا من أي تجاوزات سعرية، ومؤكدًا أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط السوق وحماية المستهلك وضمان الشفافية في تداول منتجات السجائر