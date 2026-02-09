قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
اقتصاد

البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل

محمد يحيي

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري؛ المضى قدمًا لابتكار منتجات مصرفية تتوافق مع توجهات الدولة فيما يتعلق باستغلال الخدمات الرقمية بما يعزز تيسير عمليات الانتقال الشمول ومجتمع رقمي لانقدي.

تشمل تلك الإجراءات بحسب توجيهات البنك المركزي المصري؛ العمل علي تسريع وتيرة الخدمات الرقمية وخصوصًا منتجات التجزئة المصرفية وإتاحة برامج متعددة من بينها دمج نظام الصيرفة والتمويل الإسلامي في المنتجات التي تستهدفها البنوك الحكومية والخاصة.

وفقُا لاستراتيجيات البنوك والتي تتضمن العمل على رفع كفاءة الفروع التقليدية من خلال تحسين الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية لديها لاستفادة العملاء باختلاف أنواعهم وفئاتهم لها و زيادة اطلاق الفروع الرقمية.

كشف عبد العزيز الخميسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العربية العاملة في مصر؛ خلال مقابلة مع "صدي البلد" على هامش افتتاح أحد الفروع الرقمية؛ عن وجود توجيهات واضحة من البنك المركزي المصري لرفع كفاءة العمل بالجهاز المصرفي تلبية لاحتياجات العملاء وزيادة الثقة في التعامل داخل السوق الرسمية بإعتباره تكليفًأ من القيادة السياسية.

أوضح أن تم تدشين فرعًأ رقميًا بالمقر الرئيسي بشارع التسعين بالتجمع الخامس؛لخدمة جميع العملاء سواء الأفراد  بجميع الفئات العمرية أو الأشخاص الإعتبارية بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ضمن التوجهات التي توليها مصر لدعم الشباب؛ موضحا أن هناك اعتزامًا لفتح فرعًا جديدًأ بمنطقة سموحة بالإسكندرية خلال العام الجاري ضمن مستهدفات فتح فرعين اثنين.

ذكر أن الفروع الرقمية الجديدة تعمل على تقديم الخدمات اللحظية للعملاء بما في ذلك إيداع الشيكات رقميًأ ورد أثرها لحظيًأ من جانب البنك وصولًأ للجهات الأخري

أضاف أن بنكه يدرس رفع حجم الإنفاق على تطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية خلال استراتيجية البنك على مدار 3 سنوات بحيث تصل بمعدل نمو يتراوح بين 30 حتى 35% زيادة عما تم انفاقه حاليًا بواقع نصف مليار جنيه.

أشار إلي أن تلك الاجراءات تتوافق مع استراتيجية البنك على المدى المتوسط للتوسع في التحول الرقمي والتقني لرفع معدلات نمو العملاء لديه بنسبة 70% بحلول العام المقبل.

كشف عن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة التابعة للبنك المركزي المصري والمسئولة عن تفعيل منصة هوية فيما يتعلق بخدمات الرقم القومي الإلكتروني المعتمد للمواطن للتيسير الاستفادة من الخدمات البنكية بصورة أشمل؛ مؤكدا أن كافة التفاصيل الخاصة في ذلك الشأن من جانب البنك تم الاتفاق عليها وهناك انتظار لانتهاء الجهات المسئولة عن "هوية" من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالإطلاق الفعلي للمنصة.

