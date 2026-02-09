البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري؛ المضى قدمًا لابتكار منتجات مصرفية تتوافق مع توجهات الدولة فيما يتعلق باستغلال الخدمات الرقمية بما يعزز تيسير عمليات الانتقال الشمول ومجتمع رقمي لانقدي.

تشمل تلك الإجراءات بحسب توجيهات البنك المركزي المصري؛ العمل علي تسريع وتيرة الخدمات الرقمية وخصوصًا منتجات التجزئة المصرفية وإتاحة برامج متعددة من بينها دمج نظام الصيرفة والتمويل الإسلامي في المنتجات التي تستهدفها البنوك الحكومية والخاصة.

وفقُا لاستراتيجيات البنوك والتي تتضمن العمل على رفع كفاءة الفروع التقليدية من خلال تحسين الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية لديها لاستفادة العملاء باختلاف أنواعهم وفئاتهم لها و زيادة اطلاق الفروع الرقمية.

كشف عبد العزيز الخميسي، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بأحد البنوك العربية العاملة في مصر؛ خلال مقابلة مع "صدي البلد" على هامش افتتاح أحد الفروع الرقمية؛ عن وجود توجيهات واضحة من البنك المركزي المصري لرفع كفاءة العمل بالجهاز المصرفي تلبية لاحتياجات العملاء وزيادة الثقة في التعامل داخل السوق الرسمية بإعتباره تكليفًأ من القيادة السياسية.

أوضح أن تم تدشين فرعًأ رقميًا بالمقر الرئيسي بشارع التسعين بالتجمع الخامس؛لخدمة جميع العملاء سواء الأفراد بجميع الفئات العمرية أو الأشخاص الإعتبارية بما في ذلك رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة ضمن التوجهات التي توليها مصر لدعم الشباب؛ موضحا أن هناك اعتزامًا لفتح فرعًا جديدًأ بمنطقة سموحة بالإسكندرية خلال العام الجاري ضمن مستهدفات فتح فرعين اثنين.

ذكر أن الفروع الرقمية الجديدة تعمل على تقديم الخدمات اللحظية للعملاء بما في ذلك إيداع الشيكات رقميًأ ورد أثرها لحظيًأ من جانب البنك وصولًأ للجهات الأخري

أضاف أن بنكه يدرس رفع حجم الإنفاق على تطوير البنية التحتية التكنولوجية والرقمية خلال استراتيجية البنك على مدار 3 سنوات بحيث تصل بمعدل نمو يتراوح بين 30 حتى 35% زيادة عما تم انفاقه حاليًا بواقع نصف مليار جنيه.

أشار إلي أن تلك الاجراءات تتوافق مع استراتيجية البنك على المدى المتوسط للتوسع في التحول الرقمي والتقني لرفع معدلات نمو العملاء لديه بنسبة 70% بحلول العام المقبل.

كشف عن توقيع اتفاقية تعاون مع الشركة التابعة للبنك المركزي المصري والمسئولة عن تفعيل منصة هوية فيما يتعلق بخدمات الرقم القومي الإلكتروني المعتمد للمواطن للتيسير الاستفادة من الخدمات البنكية بصورة أشمل؛ مؤكدا أن كافة التفاصيل الخاصة في ذلك الشأن من جانب البنك تم الاتفاق عليها وهناك انتظار لانتهاء الجهات المسئولة عن "هوية" من إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالإطلاق الفعلي للمنصة.