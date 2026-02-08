وفاة عروسين بعد شهر من زفافهما إثر استنشاقهما غاز ببني سويف

شهدت قرية الرياض التابعة لـ مركز ناصر شمال محافظة بني سويف واقعة مأساوية، بعدما عُثر على جثتي عروسين داخل شقتهما في ظروف غامضة، وذلك بعد نحو شهر واحد فقط من زفافهما

.وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف إخطارًا يفيد بالعثور على جثتي زوج وزوجته داخل مسكنهما بقرية الرياض، حيث جرى الانتقال إلى موقع البلاغ، وتبين وجود الجثتين داخل الشقة، وتم فرض كردون أمني بمحيط المكان.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها

، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وتكثف الأجهزة الأمنية ببني سويف من جهودها لكشف ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب الوفاة

فيما خيمت حالة من الحزن بين أهالي القرية عقب انتشار نبأ وفاة العروسين بعد فترة قصيرة من زواجهما.