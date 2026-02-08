قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يعتزم زيارة المجر الشهر المقبل للمشاركة في قمة قادة اليمين العالمية (CPAC)
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
عاد ليبتكر.. سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بـ بني سويف

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

أصيب 7 أشخاص  اليوم في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بطريق بنى سويف_ الفيوم الجديد ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بطريق بني سويف الفيوم الجديد.  

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بقيادة الدكتور هاني همام بـسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين هم:  ولاء سلمي مخيمر " 16 " سنة ومصابة باشتباه كسر بالركبة وإبراهيم رمضان مخيمر " 13 "  سنة مصاب بنزيف بالانف وسحاجات وسعد احمد جودة "  16 " سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسمية احمد جودة " 18 " سنة مصابة بسحاجات .

وأصيب كل من سيد ناصر سيد عبد السلام "  19 " سنه مصاب باشتاه كسر بالعمود الفقري وعز توفيق مرسي " 55 " سنة مصاب سحاجات وكدامات بالجسم وهديه لطيف سيد "  35 " سنة مصابة بسحاجات وكدامات بالوجه

بني سويف اللفيوم الفيوم محافظة بني سويف

