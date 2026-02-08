بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بـ بني سويف

أصيب 7 أشخاص اليوم في حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بطريق بنى سويف_ الفيوم الجديد ، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بتوك توك بطريق بني سويف الفيوم الجديد.

وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بقيادة الدكتور هاني همام بـسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بنى سويف الجامعى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين هم: ولاء سلمي مخيمر " 16 " سنة ومصابة باشتباه كسر بالركبة وإبراهيم رمضان مخيمر " 13 " سنة مصاب بنزيف بالانف وسحاجات وسعد احمد جودة " 16 " سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وسمية احمد جودة " 18 " سنة مصابة بسحاجات .

وأصيب كل من سيد ناصر سيد عبد السلام " 19 " سنه مصاب باشتاه كسر بالعمود الفقري وعز توفيق مرسي " 55 " سنة مصاب سحاجات وكدامات بالجسم وهديه لطيف سيد " 35 " سنة مصابة بسحاجات وكدامات بالوجه