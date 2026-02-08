انتظام الدراسة بجامعة بني سويف مع بداية الفصل الثاني

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2026/2025 ، مع توافد الطلاب على الحرم الجامعي وانتظام المحاضرات، وتواجد كامل من رجال الأمن الإداري بالجامعة لتأمين الحرم الجامعي ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات.

وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا كاملًا، لتنتهي في الخميس 21 مايو 2026. وتجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني " الميد ترم" مع بداية شهر أبريل القادم، بينما تعقد امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو القادمين 2026 طبقًا للخريطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب متمنيا فصلا دراسياً سعيداً، وموجهًا النصح للطلاب بالالتزام بحضور المحاضرات والاطلاع علي الكتب والمراجع المتنوعة داخل مكتبات كليات الحرم الجامعي والاستخدام الأمثل لسبل المعرفة عبر الانترنت والتفاعل الايجابي مع الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وأكد الدكتور طارق علي، انتهاء الجامعة من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب للتحصيل العلمي، وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسهم في ضمان انتظام العملية التعليمية، كما تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة تقديم الدعم والرعاية اللازمة للتيسير على الطلاب، والإجابة عن كل استفساراتهم وحل أي مشكلات أو عوائق قد تواجههم، وتؤثر سلبًا على دراستهم، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة بها بما يضمن اكتمال بناء شخصياتهم على النحو الأمثل.