وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يفتتحان معرض السلع بميدان باب الشعرية بمناسبة شهر رمضان
الرئيس السيسي: مصر تجدد دعمها لوحدة واستقرار الصومال
الرئيس الصومالي: نثمّن دعم مصر لوحدة واستقرار بلادنا وتعزيز الأمن بالمنطقة
لغز يوسف بلعمري في الأهلي.. موهبة مغربية حبيسة الدكة تفتح النار على ييس توروب ومصدر يكشف موعد الظهور الأول
معاش بدون وظيفة.. ما هو نظام التأمين على العمالة غير المنتظمة؟
الرئيس السيسي يشدد على أهمية تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال
الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية لـ طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه
بنك الجلد| كيف ينقذ المقترح البرلماني مصابي الحروق الواسعة؟.. أستاذ جراحة تجميل يوضح
كنز مخفي.. هل يوجد خزان مائي هائل في أعماق الكوكب؟ إيه الحكاية
وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية
رئيس تضامن النواب لـ "صدى البلد": ازدواجية المعاشات تحدٍ رئيسي أمام مقترح إنشاء صندوق معاش للمصريين بالخارج
الرئيس السيسي يجدد رفض مصر لأي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية
محافظات

انتظام الدراسة بجامعة بني سويف مع بداية الفصل الثاني

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

أعلن الدكتور طارق علي القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، انتظام الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2026/2025 ، مع توافد الطلاب على الحرم الجامعي وانتظام المحاضرات، وتواجد كامل من رجال الأمن الإداري بالجامعة لتأمين الحرم الجامعي ومتابعة انتظام دخول الطلاب للكليات. 

وتستمر الدراسة  لمدة 15 أسبوعًا كاملًا، لتنتهي في الخميس 21 مايو 2026. وتجرى امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني " الميد ترم" مع بداية شهر أبريل القادم، بينما تعقد امتحانات نهاية العام خلال شهري مايو ويونيو القادمين 2026 طبقًا  للخريطة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه أعرب رئيس الجامعة عن خالص أمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب متمنيا فصلا دراسياً سعيداً، وموجهًا النصح للطلاب بالالتزام بحضور المحاضرات والاطلاع علي الكتب والمراجع المتنوعة داخل مكتبات كليات الحرم الجامعي والاستخدام الأمثل لسبل المعرفة عبر الانترنت والتفاعل الايجابي مع الأنشطة الطلابية المتنوعة.

وأكد  الدكتور طارق علي،  انتهاء الجامعة من كل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وانتظام سير العملية التعليمية، وتوفير سبل الدعم والرعاية للطلاب للتحصيل العلمي، وممارسة الأنشطة المختلفة، بما يسهم في ضمان انتظام العملية التعليمية، كما تم الانتهاء من وضع الجداول الدراسية وإعلانها للطلاب.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة تقديم الدعم والرعاية اللازمة للتيسير على الطلاب، والإجابة عن كل استفساراتهم وحل أي مشكلات أو عوائق قد تواجههم، وتؤثر سلبًا على دراستهم، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتشجيع الطلاب على المشاركة بها بما يضمن اكتمال بناء شخصياتهم على النحو الأمثل.

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

