صحة بني سويف : دورة تدريبية لرفع كفاءة تمريض الرعاية الأساسية

تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، انطلقت امس السبت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في أعمال الرعاية الأساسية، والتي تنظمها إدارة التمريض بهدف رفع كفاءة الكوادر التمريضية وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت الطبية.

افتتحت الدكتورة مها حسن، مدير إدارة التمريض، الدورة التدريبية التي تستهدف 19 ممرضة من العاملات بوحدات الرعاية الأساسية، ومن المقرر أن تستمر فعالياتها لمدة أسبوع كامل، بما يضمن تغطية الجوانب الفنية والإدارية المرتبطة بأعمال التمريض.

وتتضمن الدورة برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول مهام وأعمال التمريض بقطاع الرعاية الأساسية، حيث قامت الأستاذة هدى حسني، مشرفة تمريض الرعاية الأساسية، بتقديم الشرح والتوضيح للمشاركات، وسط تفاعل ملحوظ يهدف إلى تبادل الخبرات العملية ورفع مستوى الأداء الفني داخل الوحدات الصحية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.