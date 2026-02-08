حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن القاهرة الكبرى شهدت خلال شهر فبراير عام 2010 ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى 32 درجة مئوية خلال أيام 13 و14 و15 فبراير.

فبراير الأعلى درجات حرارة منذ 2010

فيما ارتفعت إلى 33 درجة مئوية يوم 20 فبراير من العام نفسه، بينما سُجل أعلى معدل لدرجات الحرارة يوم 17 فبراير 2010 عندما بلغت 35 درجة مئوية.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية أجواءً مشابهة، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى إلى نحو 30 درجة مئوية، في ظل استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة

وحذرت هيئة الأرصاد من الأجواء الحارة التي تسود نهارًا على معظم المناطق، مع ميل الطقس للبرودة خلال ساعات الليل.

كما أشارت إلى نشاط الرياح على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، إلى جانب ظهور أتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد.

ونبهت الهيئة إلى ضرورة عدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة نهارًا والتسرع في تخفيف الملابس، خاصة للأطفال، نظرًا لانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، ما قد يزيد من احتمالات الإصابة بنزلات البرد.

ونصحت بارتداء الكمامات عند الخروج، خاصة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم، الأحد 8 فبراير 2026، حيث تشهد البلاد ارتفاعاً آخر في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على أغلب المناطق، بينما يعود ليصبح مائلاً للبرودة مع دخول ساعات الليل.

كما حذرت الهيئة من نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، حيث تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كم/ساعة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد، وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتشير التوقعات أيضاً إلى ظهور أتربة عالقة على بعض مناطق جنوب الصعيد، مع انتشار للسحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، والتي قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، فهي كالآتي:

المنطقة العظمى الصغرى

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 19

السواحل الشمالية 27 16

شمال الصعيد 31 14

جنوب الصعيد 32 15

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مؤكدة أن هذه التنبؤات يتم تحديثها دورياً بناءً على دراسة أحدث خرائط الطقس، مع تمنياتها بالسلامة للجميع.