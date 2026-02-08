أحمد شوبير: بلعمري قريب من الظهور في قائمة الأهلي بالدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف المغربي يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من المشاركة الأولى مع الفريق منذ انضمامه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن أحمد نبيل كوكا استنفد كل محاولاته في مركز الظهير الأيسر، موضحًا أن استمرار اللعب في هذا المركز صعب، خاصة أن اللاعب لا يفضله وقد قدم كل ما لديه.

وأضاف شوبير أن هناك 3 خيارات أمام المدير الفني ييس توروب لتولي الجبهة اليسرى في المباريات المقبلة: كريم فؤاد، كما حدث في مواجهة شبيبة القبائل، أو محمد شكري في مركزه الأساسي، أو الاعتماد على الوافد الجديد يوسف بلعمري.

وأوضح أن توروب يفكر في توظيف بلعمري في مركز جديد بمنتصف الملعب الهجومي، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في ابتعاد اللاعب عن المباريات منذ نوفمبر الماضي، أي لمدة تقارب 4 أشهر.

واختتم شوبير تصريحاته بالقول إن بلعمري قد يظهر في مباراة الإسماعيلي، لكن القرار يعود لتوروب فيما إذا كان سيغامر بالدفع به في التشكيل الأساسي، مع التأكيد أن اللاعب قريب من الظهور في قائمة الفريق بالدوري للمرة الأولى.