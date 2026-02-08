تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليفربول قبل قمة الدوري الإنجليزي

تتوجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد مان سيتي على ملعب أنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم الأحد، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1، الناقلة الحصرية للقاء في مصر والشرق الأوسط.

لعب ليفربول ضد مانشستر سيتي على مدار التاريخ 195 مواجهة حقق الريدز الفوز في 92 لقاء بينما فاز مانشستر سيتي في 23 مباراة وتعادلا في 50 مباراة.

سجل لاعبوا ليفربول 344 هدفا في شباك مانشستر سيتي بينما استقبلوا 274 على مدار تاريخ المواجهات بينهما

ويعتبر محمد صلاح نجم فريق ليفربول هو هداف القمة بين الريدز والسيتي حيث سجل 13 هدف بجانب صناعة 8 أهداف لزملاءه في الجيل الحالي.

ويحتل محمد صلاح وصافة قائمة الهدافين التاريخيين لقمة ليفربول ضد مانشستر سيتي بفارق هدفين فقط عن نجم الفريق السابق إيان راش.