مرموش ضد محمد صلاح.. تشكيل ليفربول ومانشستر سيتي المتوقع لقمة الدوري الإنجليزي

تتوجه أنظار عشاق الكرة العالمية نحو مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد مان سيتي

وتنطلق مباراة ليفربول ضد مان سيتي على ملعب أنفيلد في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم الأحد، وتذاع على قناة beIN SPORTS HD 1، الناقلة الحصرية للقاء في مصر والشرق الأوسط.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: سوبوسلاي - إبراهيما كوناتي - فان دايك - ميلوس كيركيز.

الوسط الدفاعي: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرخ.

الوسط الهجومي: كورتيس جونز - فلوريان فيرتز - محمد صلاح.

الهجوم: هوجو إيكيتيكي.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

الدفاع: ماتياس نونيس - روبن دياز - مارك جويهي - نيكو أورايلي.

الوسط الدفاعي: نيكولاس جونزاليس - رودري - تياني رايندرز.

الهجوم: ريان شرقي - إيرلينج هالاند - سيمينيو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يوجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 47 نقطة من 24 جولة، وبفارق 9 نقاط عن المتصدر فريق أرسنال الذي يملك 56 نقطة من 25 جولة.

بينما يحتل فريق ليفربول المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة من 24 جولة