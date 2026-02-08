قمة نارية في الدوري الإنجليزي بين ليفربول ومانشستر سيتي .. اعرف الموعد والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية مساء يوم الأحد، 8 يناير 2026، إلى ملعب “الأنفيلد”، حيث يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025 /2026.

وتأتي هذه المباراة المرتقبة في إطار لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة، وسط صراع مشتعل على النقاط بين الفريقين، سواء في المنافسة على اللقب أو التقدم داخل جدول الترتيب.

موقف الفريقين في جدول الترتيب قبل المباراة



يدخل مانشستر سيتي المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

وتزيد أهمية اللقاء بالنسبة للفريق السماوي، خاصة بعد فوز آرسنال في الجولة نفسها على سندرلاند بثلاثة أهداف دون مقابل، وهو ما يفرض ضغطًا إضافيًا على كتيبة بيب جوارديولا من أجل مواصلة مطاردة الصدارة وعدم فقدان المزيد من النقاط.

دوافع مانشستر سيتي وليفربول قبل القمة

لا يملك مانشستر سيتي رفاهية التعثر، حيث يُعد الفوز هو الخيار الوحيد أمامه إذا أراد الاستمرار في سباق المنافسة على لقب الدوري، خصوصًا مع قوة نتائج آرسنال في الأسابيع الأخيرة.

على الجانب الآخر، يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق فوز كبير في الجولة الماضية على نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بعدما نجح في قلب الطاولة على منافسه والخروج بانتصار مهم أعاد الثقة للفريق.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر سيتي مساء اليوم في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

تُذاع المباراة حصريًا عبر شاشة قناة beIN SPORTS 1، ضمن تغطيتها لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز



