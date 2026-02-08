قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

لسه خارجة من المعرض.. اشتعال سيارة على طريق بنها شبرا الحر

الحريق
الحريق
إبراهيم الهواري

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكي على طريق بنها شبرا الحر قبل مدخل مدينة بنها بنحو 10 كيلومترات.


تلقى مرفق الإسعاف والحماية المدنية القليوبية وبلاغا يفيد باندلاع حريق في سيارة ملاكي من طراز ميني كوبر أثناء سيرها على الطريق حيث انتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بعد أن التهمت النيران السيارة بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة 

وبحسب شهود عيان فإن السيارة كانت جديدة واشتراها قائدها وهو طالب جامعي من أحد معارض السيارات بمنطقة مصر الجديدة قبل أن تشتعل فجأة أثناء سيرها دون أسباب واضحة حتى الآن ما أثار حالة من الذهول والاستغراب بين المارة.


وفي الاتجاه المعاكس من الطريق وقع تصادم عنيف بين سيارتين في التوقيت ذاته تقريبا أسفر عن حالة من الفزع بين قائدي المركبات.


وتبين أن موقع الحادثين هو نفسه مكان حادث انقلاب ميكروباص كفر الشيخ الذي وقع قبل يومين وكان من بين المصابين فيه النائب مجدي مسعود عضو مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر وزوجته ونجلته.
 

من جانبها باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعتين للوقوف على أسبابهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيما ناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

