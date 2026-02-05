رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد الهبوط الأرضي المفاجئ بمطبق صرف صحي الخانكة

تفقد المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، الهبوط الأرضي المفاجئ الذي وقع بمطبق صرف صحي بعمق نحو 5 أمتار بشارع سرياقوس العمومي بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير أعمال التأمين والإصلاح الجارية بالموقع.

المهمات الفنية



وخلال التفقد، وجّه رئيس الشركة بتوفير كافة المهمات الفنية والمعدات اللازمة لسرعة إصلاح الهبوط الأرضي، مع الدفع بفرق الطوارئ المتخصصة، وتأمين موقع العمل بالكامل من خلال وضع الحواجز والإرشادات التحذيرية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين والمركبات.



كما شدد المهندس محمد إبراهيم فودة على ضرورة إجراء المعاينات الفنية الدقيقة للمطبق وشبكة الصرف الصحي بالمنطقة المحيطة للوقوف على أسباب الهبوط، والالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية أثناء التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشيء لأصله في أقرب وقت ممكن.



وأكد استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي بلاغات طارئة، في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية على رفع كفاءة منظومة الصرف الصحي والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.