بالصور

بشرتك اسمرت .. إليك 6 وصفات طبيعية لعلاج صبغة الميلانين

اسماء محمد

تعد صبغة الملانين كلمة السر وراء اسمرار البشرة وتوجد اسباب كثيرة لتحفيزها مثل العوامل الوراثية والتعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.


قبل اللجوء إلى الطبيب، قد تكون بعض نصائح العناية المنزلية فعّالة لبعض مشاكل التصبغ الشائعة.

ووفقا لما جاء فى موقع “pharmeasy” نكشف لكم عن أهم 6 وصفات طبيعية لعلاج صبغة الميلانين.

 


الشاي الأخضر


الشاي الأخضر غني بالبوليفينولات والكاتيكينات، والتي لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وقد وُجد أن هذه المركبات، وخاصة البوليفينولات، تقلل من تلف الحمض النووي، والإجهاد التأكسدي، وشيخوخة الجلد، وإنتاج الميلانين الزائد الناتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية لذلك، قد يساعد وضع مستخلص الشاي الأخضر أو ​​شرب الشاي الأخضر على تهدئة بشرتك وتقليل إنتاج الميلانين


الصبار


الصبار نبات يُستخدم على نطاق واسع في العديد من منتجات العناية بالبشرة وفي طب الأمراض الجلدية. وهو معروف بخصائصه الطبية. قد تساعد خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة في تهدئة البشرة وتقليل الالتهاب الناتج عن حالات جلدية مثل حب الشباب والأكزيما والوردية كما أنه يحتوي على مركب يسمى الألوين، والذي يُقال إن له خصائص تفتيح البشرة وبالتالي، قد يساعد وضع الصبار في إزالة تصبغ بشرتك عن طريق تقليل الميلانين 

تفتيح البشرة


الكركم


الكركم نبات تقليدي معروف باستخداماته المحتملة. يحتوي على الكركمين، وهو مركب ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. وقد وُجد أن هذا المركب يقلل من التهاب الجلد الناتج عن حالات مثل الصدفية والأكزيما كما وُجد أن مركبًا آخر يسمى الكركمينويد له تأثيرات مقشرة، مما يساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة وتقليل فرط التصبغ. يعمل كلا المركبين عن طريق تقليل تكوين هرمون MSH لتقليل فرط التصبغ 1. وبالتالي، قد يساعد استخدام الكركم في تفتيح بشرتك عن طريق تقليل الميلانين

الطماطم



الطماطم من الخضراوات الشائعة الاستخدام في المطابخ المنزلية. تحتوي على مركب الليكوبين، وهو مضاد أكسدة طبيعي. قد يساعد الليكوبين في حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس بمكافحة الجزيئات الضارة الناتجة عن الأشعة فوق البنفسجيةكما يُعرف بقدرته على تقليل احمرار البشرة وتحسين مظهرها عن طريق الحد من التصبغات وعلامات الشيخوخة المبكرة . لذا، قد يُساهم استخدام الطماطم في تحسين بشرتكِ عن طريق تقليل التصبغات.

زيت الأرغان

 

زيت الأرغان هو مستخلص طبيعي غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية. قد تساعد هذه المكونات الموجودة في زيت الأرغان على تقليل الالتهاب وتعزيز تفتيح البشرة قد تكون خصائصه المضادة للالتهابات مفيدة أيضًا في تحسين حالات الجلد مثل حب الشباب والأكزيما والوردية، عن طريق تقليل الالتهاب . وبالتالي، قد يساعدك استخدام زيت الأرغان في إدارة اسمرار البشرة والالتهاب

قبل العيد .. جربي ماسك تفتيح البشرة بزيت جوز الهند


جذر عرق السوس


من المعروف أن مستخلص جذر عرق السوس يتمتع بالعديد من الخصائص الطبية، وخاصة فوائده لصحة الجلد و قد تقلل خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات من الالتهاب وتحسن ملمس الجلد عن طريق تقليل التصبغ. وقد يكون فعالاً أيضًا في إدارة أو تقليل شدة الحالات الجلدية مثل الوردية وحب الشباب لذا، فإن استخدام مستخلص جذر عرق السوس قد يحسن بشرتك من فرط التصبغ مثل الكلف ويساعد في إدارة الأمراض الجلدية الأخرى

توصية عامة:  الحد من التعرض لأشعة الشمس هو أنجح وسيلة لتقليل إنتاج الميلانين في الجسم يُنصح بالبقاء في المنزل بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة مساءً، في حال الخروج، يُنصح باستخدام واقٍ من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى، وارتداء نظارة شمسية، وغيرها من وسائل الحماية الضرورية التي قد تُساعد في حماية الجسم من أشعة الشمس المباشرة ويُنصح دائمًا بإجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل الاستخدام لتجنب خطر أي حساسية. 

الملانين صبغة الملانين فوق البنفسجية وصفات طبيعية وصفات طبيعية لعلاج صبغة الميلانين

