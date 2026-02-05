هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

قدّم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان هدية رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت في سيارة كهربائية تركية الصنع من طراز «توغ»، وذلك على هامش زيارته إلى القاهرة للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

وذكر بيان للرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي تفقد السيارة داخل حديقة قصر الاتحادية، قبل أن يقودها بنفسه مصطحبًا الرئيس أردوغان إلى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي.

وتُعد «توغ» أول سيارة كهربائية تُصنع في تركيا، وجرى إطلاقها رسميًا عام 2023، وتتميز بخيارات متعددة للمدى ونظم الدفع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.