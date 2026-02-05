أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الخميس 5 فبراير 2026 رسميًا

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر .. تشهد أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر الخميس 5 فبراير 2026 اهتمامًا متزايدًا من المواطنين، مع ارتفاع معدلات البحث عبر منصات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، في ظل حرص قطاعات واسعة من المجتمع على متابعة تطورات أسعار الوقود لما لها من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة وأسعار النقل والسلع والخدمات.

تأتي هذه المتابعة اليومية في وقت تواصل فيه محطات تموين السيارات العمل وفق التسعيرة الرسمية المعتمدة، مع انتظام واضح في حركة الإمدادات بجميع المحافظات من دون تسجيل أي معوقات في عمليات التوزيع.

واقرأ أيضًا:

ويعكس استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم حالة من الهدوء في سوق الوقود المحلي، إذ التزمت جميع محطات الوقود بالأسعار المعلنة رسميًا، ما أسهم في الحفاظ على انسيابية حركة المرور والنقل، سواء للأفراد أو لوسائل النقل العام والبضائع.

ويحرص المواطنون بشكل يومي على معرفة الأسعار المحدثة، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين أسعار الوقود وتكلفة الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية.

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سجلت أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر مستويات ثابتة من دون أي تغيير، حيث بلغ سعر بنزين 80 نحو 17.75 جنيها للتر، وهو النوع الأكثر استخداما بين شريحة واسعة من أصحاب السيارات القديمة وسيارات الأجرة.

ويعد هذا السعر عاملًا مؤثرًا في تحديد تكلفة التنقل اليومي لملايين المواطنين في مختلف المحافظات.

كما استقر سعر بنزين 92 عند مستوى 19.25 جنيها للتر، وهو الوقود الأكثر انتشارًا بين السيارات الخاصة الحديثة نسبيًا، ويعتمد عليه عدد كبير من السائقين لما يقدمه من توازن بين الأداء والسعر.

يأتي هذا الاستقرار ليمنح مستخدميه وضوحًا في حساب تكاليف الوقود دون مفاجآت سعرية.

وبلغ سعر بنزين 95 نحو 21 جنيهًا للتر، وهو الوقود الأعلى جودة والمخصص للسيارات ذات المحركات المتطورة، ويستخدمه عدد أقل من السائقين مقارنة بالأنواع الأخرى.

ويعكس ثبات سعره استمرار السياسة السعرية الحالية من دون تعديل، بما يضمن استقرار تكاليف تشغيل هذه الفئة من المركبات.

أما سعر السولار فقد استقر عند 17.50 جنيهًا للتر، ويعد السولار من أهم أنواع الوقود نظرًا إلى اعتماد قطاعات حيوية عليه، مثل النقل الثقيل، ووسائل النقل العام، والقطاع الزراعي، وبعض الأنشطة الصناعية.

ويؤدي استقرار سعر السولار دورًا محوريًا في الحد من أي زيادات محتملة في أسعار السلع الغذائية والخدمات المرتبطة بالنقل.

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

واصلت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل العمل بنظام الشرائح المعتمد، حيث سجلت الشريحة الأولى من صفر إلى 30 مترًا مكعبًا سعرًا قدره 4 جنيهات للمتر المكعب.

وتستفيد من هذه الشريحة غالبية الأسر ذات الاستهلاك المنخفض، ما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عنها.

وجاءت الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا بسعر 5 جنيهات للمتر المكعب، وهي الشريحة التي تغطي استهلاك عدد كبير من الأسر المتوسطة.

ويهدف هذا التسعير إلى تحقيق توازن بين قيمة الاستهلاك والدعم المقدم للمواطنين.

أما الشريحة الثالثة التي تزيد على 60 مترًا مكعبًا فقد بلغ سعرها 7 جنيهات للمتر المكعب.

ويستهدف هذا النظام الشرائحي تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم إلى الشرائح الأقل استهلاكًا، وتشجيع الاستخدام الرشيد للغاز الطبيعي داخل المنازل.

أسعار غاز السيارات والصناعات

استقر سعر غاز السيارات عند 10 جنيهات للمتر المكعب، ويعد هذا النوع من الوقود خيارًا اقتصاديًا لعدد متزايد من أصحاب السيارات، في ظل اتجاه البعض إلى التحول لاستخدام الغاز الطبيعي لما يوفره من تكلفة أقل مقارنة بالبنزين.

ويسهم ثبات السعر في تشجيع التوسع في استخدامه كبديل آمن واقتصادي.

كما سجل سعر غاز الصب الصناعي نحو 16 ألف جنيه للطن، وهو عنصر أساسي في تشغيل العديد من المصانع والأنشطة الإنتاجية.

ويؤدي استقرار هذا السعر دورًا مهمًّا في الحفاظ على استقرار تكاليف الإنتاج وعدم تحميلها زيادات إضافية قد تنعكس على أسعار السلع النهائية.

وبلغ سعر غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وهو ما ينعكس على قطاع مواد البناء، خاصة صناعة الطوب، التي تعتمد بشكل رئيسي على هذا النوع من الوقود في عمليات التشغيل.

أسعار أسطوانات البوتاجاز اليوم

سجل سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية نحو 225 جنيها، وهي الأسطوانة الأكثر استخداما داخل المنازل، خاصة في المناطق التي لا يصلها الغاز الطبيعي.

ويعد تثبيت سعرها عاملا أساسيا في الحفاظ على استقرار نفقات الأسر.

فيما بلغ سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية نحو 450 جنيهًا، وتستخدم في المطاعم والمحال والمنشآت التجارية.

ويعكس هذا السعر التزام الجهات المعنية بالحفاظ على تسعيرة مستقرة، بما يضمن استمرار الأنشطة التجارية دون أعباء إضافية مفاجئة.

ويؤكد هذا التثبيت العام في أسعار البنزين والسولار والغاز والبوتاجاز حرص الدولة على توفير الوقود بأسعار مستقرة، على الرغم من التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، وذلك بهدف دعم استقرار السوق المحلي وحماية المستهلكين من أي تقلبات سعرية حادة.

ويظل ملف أسعار الوقود من أكثر الملفات التي تحظى بمتابعة يومية، نظرًا إلى تأثيره المباشر على الاقتصاد وحياة المواطنين.