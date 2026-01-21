قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
اقتصاد

بعد آخر زيادة.. رسميا أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم
أسعار البنزين والسولار اليوم
أمل مجدى

تؤثر أسعار البنزين والسولار على أسعار المنتجات والمواصلات، لذلك يهتم بها المواطنون، كما يتابع أصحاب السيارات الملاكى أسعار البنزين حتى يقدروا استهلاكهم كل شهر.

تثبيت أسعار المنتجات البترولية

وشهدت محطات الوقود حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 ، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بتحريك أسعار المنتجات البترولية، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة وحماية المواطنين من أي تذبذب محتمل في الأسعار.

نصائح لتقليل استهلاك الوقود وتوفير البنزين

وتلتزم الحكومة بالأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في اجتماعها الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي.

 

سعر البنزين اليوم


بلغ سعر لتر بنزين 80 اليوم نحو 17.75 جنيه.

بينما سجل لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه.

وسجل بنزين 95 نحو21 جنيهًا للتر.
 

سعر السولار اليوم الأربعاء

سجل سعر السولار اليوم الأربعاء نحو 17.50 جنيه للتر الواحد، وهو نفس السعر الذي تم تحديده خلال زيادة شهر أكتوبر الماضي.

محافظ الأقصر يشدد: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحرك أسعار الوقود.. ووكيل التموين يشن جولة تفتيشية مفاجئة على محطات البنزين

أسعار الغاز الطبيعي اليوم

تطبق الحكومة نظام الشرائح في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل كالآتى..

الشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترا مكعبا سجلت نحو 4 جنيهات.

الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترا مكعبا بلغ سعرها نحو 5 جنيهات.

بينما تجاوز سعر الشريحة الثالثة، أي أكثر من 60 مترا مكعبا، نحو 7 جنيهات.

وبالنسبة لغاز السيارات، فقد سجل سعر المتر المكعب نحو 10 جنيهات.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

بلغ سعر الأسطوانة المنزلية اليوم الأربعاء 21 يناير نحو 225 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية 450 جنيهًا، وفقا لآخر زيادة فى أسعار المواد البترولية التى تم اقرارها فى أكتوبر الماضى.

أما غاز الصب المستخدم في الصناعات، فبلغ سعر الطن نحو 16 ألف جنيه، بينما سجل غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
 

البنزين أسعار البنزين والسولار اليوم أسعار البنزين سعر أنبوبة البوتاجاز بنزين 92 سعر بنزين 95 البترول

الزمالك

إعلامي: الزمالك يُنهي أزمة الـ800 مليون جنيه الخاصة بمُستثمري أرض أكتوبر| فيديو

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

بابلو الصباغ

تطوّر جديد في الأهلي .. بابلو الصباغ على أعتاب الانضمام رسميًا

محمود البنا

كنت مرشحًا لـ «أمم إفريقيا».. محمود البنا يُفجّر مفاجآت عن التحكيم المصري وأبوريدة

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

فيضانات تونس

رسمياً .. إيقاف الدراسة في 15 ولاية تونسية بعد غرق الطرق بسبب الفيضانات

سورة تقرأ في شعبان

أفضل سورة تُقرأ في شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الرزق الواسع

ناصر ماهر

تفاصيل صفقة انتقال ناصر ماهر من الزمالك إلى بيراميدز | فيديو

المتهمان

عرض قانوني.. تطور مثير في مقـ.تل سيدة زنين على يد رجلين بزي نسائي

جثة

مصرع شخص إثر سقوطه من أعلى كنيسة تحت الإنشاء بأسيوط

صورة أرشيفية

تحرير 82 مخالفة تموينية في حملات بالغربية

بالصور

بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

عشبة طبيعية تعزز المناعة وتهدئ الأعصاب ولها فوائد أخرى

ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟
ما هي المَرِمِرية؟

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026
تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: حريصون على أن تمثل مصر عنصر استقرار في المنطقة

صورة من الفيديو

تريند من عيادة أطفال| حكاية الطبيب المصري وفيديو الرضيع: ضحكات من القلب

