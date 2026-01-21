بعد آخر زيادة.. رسميا أسعار البنزين والسولار اليوم

تؤثر أسعار البنزين والسولار على أسعار المنتجات والمواصلات، لذلك يهتم بها المواطنون، كما يتابع أصحاب السيارات الملاكى أسعار البنزين حتى يقدروا استهلاكهم كل شهر.

تثبيت أسعار المنتجات البترولية

وشهدت محطات الوقود حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 ، وذلك بعد قرار وزارة البترول والثروة المعدنية الصادر يوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 بتحريك أسعار المنتجات البترولية، ثم تثبيت هذه الأسعار لمدة عام كامل لضمان استقرار سوق الطاقة وحماية المواطنين من أي تذبذب محتمل في الأسعار.

وتلتزم الحكومة بالأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في اجتماعها الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي.

سعر البنزين اليوم



بلغ سعر لتر بنزين 80 اليوم نحو 17.75 جنيه.

بينما سجل لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيه.

وسجل بنزين 95 نحو21 جنيهًا للتر.



سعر السولار اليوم الأربعاء

سجل سعر السولار اليوم الأربعاء نحو 17.50 جنيه للتر الواحد، وهو نفس السعر الذي تم تحديده خلال زيادة شهر أكتوبر الماضي.

أسعار الغاز الطبيعي اليوم

تطبق الحكومة نظام الشرائح في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل كالآتى..

الشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترا مكعبا سجلت نحو 4 جنيهات.

الشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترا مكعبا بلغ سعرها نحو 5 جنيهات.

بينما تجاوز سعر الشريحة الثالثة، أي أكثر من 60 مترا مكعبا، نحو 7 جنيهات.

وبالنسبة لغاز السيارات، فقد سجل سعر المتر المكعب نحو 10 جنيهات.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم

بلغ سعر الأسطوانة المنزلية اليوم الأربعاء 21 يناير نحو 225 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية 450 جنيهًا، وفقا لآخر زيادة فى أسعار المواد البترولية التى تم اقرارها فى أكتوبر الماضى.

أما غاز الصب المستخدم في الصناعات، فبلغ سعر الطن نحو 16 ألف جنيه، بينما سجل غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

