أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 بمحطات الوقود

شهدت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، حالة من الاستقرار التام داخل جميع محطات الوقود الرسمية على مستوى الجمهورية.

وذلك وفقًا للتسعيرة المعلنة من وزارة البترول والثروة المعدنية، دون أي زيادات جديدة، في إطار حرص الدولة على تحقيق استقرار سوق الوقود وضمان توافر المنتجات البترولية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

حملات رقابية مشددة على محطات الوقود

أكدت وزارة البترول، على استمرار الحملات الرقابية المشددة على محطات الوقود، لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وحماية حقوق المستهلكين، ومنع أي تلاعب، والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للوقود وتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة والنقل وتشغيل المرافق الحيوية.

وتطبق هذه الأسعار داخل كافة محطات الوقود، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من الجهات المعنية للحفاظ على توازن السوق.

أسعار البنزين اليوم في مصر

استقرت أسعار البنزين بمختلف أنواعه على النحو التالي:

ـ بنزين 95 أوكتان: 21 جنيهًا للتر

ـ بنزين 92 أوكتان: 19.25 جنيهًا للتر

ـ بنزين 80 أوكتان: 17.75 جنيهًا للتر

أسعار السولار اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

يعد السولار من أهم المنتجات البترولية الحيوية، لاعتماد قطاعات النقل والمصانع والمولدات الكهربائية عليه، وتشمل أسعاره الضرائب ومصاريف النقل، وجاءت اسعاره كالتالي:

ـ سعر السولار: 17.50 جنيهًا للتر

ـ كميات أكبر: 20 لتر سولار بـ350 جنيهًا.

ـ 30 لتر سولار بـ525 جنيهًا.

ـ 40 لتر سولار بـ700 جنيه.

ـ 50 لتر سولار بـ875 جنيهًا.

ـ 60 لتر سولار بـ1،050 جنيهًا.

أسعار الغاز الطبيعي اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

وفقا للبيانات المعلنة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر، على النحو الآتي:

ـ أسطوانة الغاز المنزلي: 225 جنيهًا

ـ الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

ـ غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية

ـ الغاز الصب الصناعي المستخدم في الصناعات: 16 ألف جنيه للطن.

أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والسيارات وفق الشرائح

ـ سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر

ـ سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر

ـ سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر.