قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
مصادر: ويتكوف وكوشنر يخططان للسفر للقاء بوتين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 14 يناير 2026 بمحطات الوقود

أسعار البنزين والسولار
أسعار البنزين والسولار
خالد يوسف

شهدت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، اليوم الأربعاء 14 يناير 2026، حالة من الاستقرار التام داخل جميع محطات الوقود الرسمية على مستوى الجمهورية.

وذلك وفقًا للتسعيرة المعلنة من وزارة البترول والثروة المعدنية، دون أي زيادات جديدة، في إطار حرص الدولة على تحقيق استقرار سوق الوقود وضمان توافر المنتجات البترولية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

حملات رقابية مشددة على محطات الوقود

أكدت وزارة البترول، على استمرار الحملات الرقابية المشددة على محطات الوقود، لضمان الالتزام بالأسعار الرسمية وحماية حقوق المستهلكين، ومنع أي تلاعب، والحفاظ على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للوقود وتأثيره المباشر على تكاليف المعيشة والنقل وتشغيل المرافق الحيوية.

وتطبق هذه الأسعار داخل كافة محطات الوقود، مع توقعات باستمرار حالة الاستقرار خلال الفترة المقبلة، في ظل متابعة دقيقة من الجهات المعنية للحفاظ على توازن السوق.

أسعار البنزين اليوم في مصر

استقرت أسعار البنزين بمختلف أنواعه على النحو التالي:

ـ بنزين 95 أوكتان: 21 جنيهًا للتر

ـ بنزين 92 أوكتان: 19.25 جنيهًا للتر

ـ بنزين 80 أوكتان: 17.75 جنيهًا للتر

أسعار السولار اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

يعد السولار من أهم المنتجات البترولية الحيوية، لاعتماد قطاعات النقل والمصانع والمولدات الكهربائية عليه، وتشمل أسعاره الضرائب ومصاريف النقل، وجاءت اسعاره كالتالي: 

ـ سعر السولار: 17.50 جنيهًا للتر

ـ كميات أكبر: 20 لتر سولار بـ350 جنيهًا.

ـ 30 لتر سولار بـ525 جنيهًا.

ـ 40 لتر سولار بـ700 جنيه.

ـ 50 لتر سولار بـ875 جنيهًا.

ـ 60 لتر سولار بـ1،050 جنيهًا.

أسعار الغاز الطبيعي اليوم الأربعاء 14 يناير 2026

وفقا للبيانات المعلنة عن وزارة البترول والثروة المعدنية، جاءت أسعار أنابيب الغاز اليوم في مصر، على النحو الآتي:

ـ أسطوانة الغاز المنزلي: 225 جنيهًا

ـ الأسطوانة التجارية: 450 جنيهًا

ـ غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية

ـ الغاز الصب الصناعي المستخدم في الصناعات: 16 ألف جنيه للطن.

أسعار الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي والسيارات وفق الشرائح

ـ سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر

ـ سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر

ـ سجل سعر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر.

أسعار البنزين والسولار محطات الوقود الغاز الطبيعي وزارة البترول والثروة المعدنية توافر المنتجات البترولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

وزير التربية والتعليم

موعد اجازة نصف العام 2026 في المدارس لجميع الصفوف .. قرارات رسمية

مصر ضد السنغال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في كأس أمم أفريقيا 2025

الدكتور محمد عبدالغني

تفاصيل لم تُروَ من قبل.. الطبيب المصري يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل دور زوجته خلال 7 سنوات عمل بالخارج وبداية رحلة الثروة

ترشيحاتنا

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

مفترق طرق مع إيران.. هل يواجهها ترامب بالقوة أم بالتقنية؟| تفاصيل

الدكتور محمد عبدالغني

ابني قالي هديك 7 آلاف جنيه .. الطبيب المصري بالسعودية يكشف مفاجآت في جحود أبنائه

السادات

محافظ أسوان: تطوير وتوسعة طريق السادات

بالصور

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون
لماذا تشعر بالبرد أكثر من الآخرين؟ أسباب طبية ونفسية لا يعرفها كثيرون

الرئيس السيسي يوجه رسائل حاسمة بشأن السودان والأمن المائي المصري في لقائه مع كبير مستشاري ترامب

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر
علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

كيا
كيا
كيا

فيديو

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

المزيد