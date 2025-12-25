قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس

أسعار السولار والبنزين
أسعار السولار والبنزين
أمل مجدى

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في مصر، وذلك بالتزامن مع التزام الحكومة بالأسعار التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في اجتماعها الأخير خلال شهر أكتوبر الماضي.

 ويهتم المواطنون بأسعار السولار لأنه يؤثر في أسعار النقل والسلع، نظرًا لاعتماد الكثير من وسائل النقل والمصانع على هذه المادة الحيوية في عملياتها اليومية.

 

 

 

سعر البنزين اليوم الخميس 

بلغ سعر لتر بنزين 80 اليوم نحو 17.75 جنيهًا

بينما سجل لتر بنزين 92 نحو 19.25 جنيهًا.

وسجل بنزين 95 نحو21 جنيهًا للتر.

سعر السولار اليوم الخميس 


سجل سعر السولار اليوم الخميس نحو 17.50 جنيهًا للتر الواحد، وهو نفس السعر الذي تم تحديده خلال زيادة شهر أكتوبر الماضي.

أسعار الغاز الطبيعي اليوم


تطبق الحكومة نظام الشرائح في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل كالآتى..

الشريحة الأولى من 0 إلى 30 متر مكعب سجلت نحو 4 جنيهات.

الشريحة الثانية من 31 إلى 60 متر مكعب بلغ سعرها نحو 5 جنيهات.

بينما تجاوز سعر الشريحة الثالثة، أي أكثر من 60 متر مكعب، نحو 7 جنيهات.

وبالنسبة لغاز السيارات، فقد سجل سعر المتر المكعب نحو 10 جنيهات.

أسعار أنبوبة البوتاجاز اليوم


بلغ سعر الأسطوانة المنزلية نحو 225 جنيهًا، بينما سجلت الأسطوانة التجارية 450 جنيهًا، وفقا لآخر زيادة فى أسعار المواد البترولية التى تم اقرارها فى أكتوبر الماضى.

أما غاز الصب المستخدم في الصناعات، فبلغ سعر الطن نحو 16 ألف جنيه، بينما سجل غاز قمائن الطوب نحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

