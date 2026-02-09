قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي
سجون الاحتلال تبدأ تنفيذ الإعدام بحق أسرى فلسطينيين
بعد اختطاف رئيس فنزويلا.. اختفاء غامض لرئيس بوليفيا السابق
مخاوف من هروب اللاعب... هل أرسل الأهلي مندوبا مع إمام عاشور للسعودية؟
رسميًا.. محمود كهربا ينضم إلى إنبي
يتموا أولاده.. أحزان في فيصل بسبب إنهاء حياة صاحب معرض سيارات على يد مالك مطعم
بعد ارتفاع أسعار الدواجن.. استجابة عاجلة من الحكومة ورد مفاجئ من المنتجين
هل يجوز صيام آخر أسبوع في شهر شعبان؟.. اعرف الرأي الشرعي
غلق القيد الشتوي للأندية المصرية رسميا
إتصالات النواب: رصدنا شكاوى المواطنين بشأن انتهاء باقات الإنترنت قبل موعدها
تقرير: ترحيل سري لفلسطينيين من الولايات المتحدة إلى الضفة عبر مطار بن جوريون
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فايق يطرح السؤال الحاسم قبل مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز

إبراهيم فايق
إبراهيم فايق
رباب الهواري

فتح الإعلامي إبراهيم فايق ملف المواجهة المرتقبة للزمالك أمام كايزر تشيفز، مؤكدًا أن المباراة تمثل محطة مصيرية في مشوار الزمالك، خاصة أن الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية يعني ضمان التأهل وتجاوز مرحلة معقدة في البطولة.

وتساءل فايق بشكل مباشر، خلال ظهوره عبر قناة MBC مصر 2 :

“مطلوب إيه من معتمد جمال علشان يعرف يتغلب على كايزر تشيفز ويضمن التأهل؟”.

في إشارة واضحة إلى أن المدير الفني مطالب بتجهيز الفريق نفسيًا وفنيًا، واستعادة روح الزمالك التي ينتظرها الجمهور في المواجهات الكبرى.

شيكابالا يحدد مفاتيح الفوز: “الوقت ده مش للكلام”

من جانبه، تحدث قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عبر برنامج “الكورة مع فايق” على قناة MBC مصر 2، واضعًا عدة نقاط اعتبرها حاسمة لتحقيق الفوز والتأهل.

وأكد شيكابالا أن الخطوة الأولى تتمثل في تجهيز مجموعة اللاعبين الذين سيشاركون، مع ضرورة عودة العناصر المصابة في أسرع وقت ممكن، حتى يكون الفريق مكتملًا وقادرًا على مواجهة المنافس بالقوة المطلوبة.

الجمهور أول سلاح.. والرحلة يوم السبت

وشدد شيكابالا على أن العامل الأهم في هذه المرحلة هو تجميع الجمهور خلف الفريق، معتبرًا أن دعم المدرجات سيكون الفارق الحقيقي في اللقاء.

وقال بشكل واضح إن الجميع سيذهب يوم السبت من أجل هدف واحد فقط:

“هنروح يوم السبت كلنا”.

رسالة قوية داخل الزمالك: “اقفل بُقك دلوقتي”

ووجّه قائد الزمالك رسالة حاسمة لكل من لديه خلافات أو مشاكل داخل الفريق، مؤكدًا أن الوقت الحالي لا يحتمل أي انقسامات أو جدال.

واختتم شيكابالا تصريحاته برسالة تعبّر عن روح القتال:

“مش وقت كلام.. هنجمع بعض ونلم بعض.. رايحين نكسب”.


 

إبراهيم فايق الزمالك اخبار الزمالك الكونفدرالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

التعديل الوزاري الجديد

ملامح التعديل الوزاري الجديد قبل رمضان .. قائمة الراحلين وعودة وزارة ملغاة

مدبولي

ملامح التعديل الوزاري.. ترشيح برلماني ونائب وزير وخبير دولي ورحيل 7 وزراء| خاص

وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 96.11% والإعدادية 82.40%

الرئيس السيسي

برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

الجرام أقل من 6000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 18 بعد التراجع الأخير

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

ترشيحاتنا

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

دراسة أمريكية: سبيل جديد محتمل لإبطاء فقدان الذاكرة المرتبط بمرض الزهايمر

التبرع بالجلد

مقترح برلماني.. كيف يفيد الجلد المتبرع به مصابي الحروق

بالصور

رئيس لامبورجيني: السوق المصري يمتلك مقومات قوية لنجاح العلامة الإيطالية.. ولا نية حاليا للسيارات الكهربائية

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد

أبرزها أولاد الراعي وعلي كلاي .. الأكشن والإثارة والتشويق تسيطر علي خريطة أعمال رمضان 2026

بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"

من وحي الواقع .. مي صالح في دراما رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود"

مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد
مي صالح رفقة فرح الزاهد

ندى إيلانير.. هكذا تظهر ويزو في مسلسل السوق الحرة رمضان 2026

ويزو
ويزو
ويزو

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد