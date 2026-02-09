فايق يطرح السؤال الحاسم قبل مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز

فتح الإعلامي إبراهيم فايق ملف المواجهة المرتقبة للزمالك أمام كايزر تشيفز، مؤكدًا أن المباراة تمثل محطة مصيرية في مشوار الزمالك، خاصة أن الفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية يعني ضمان التأهل وتجاوز مرحلة معقدة في البطولة.

وتساءل فايق بشكل مباشر، خلال ظهوره عبر قناة MBC مصر 2 :

“مطلوب إيه من معتمد جمال علشان يعرف يتغلب على كايزر تشيفز ويضمن التأهل؟”.

في إشارة واضحة إلى أن المدير الفني مطالب بتجهيز الفريق نفسيًا وفنيًا، واستعادة روح الزمالك التي ينتظرها الجمهور في المواجهات الكبرى.

شيكابالا يحدد مفاتيح الفوز: “الوقت ده مش للكلام”

من جانبه، تحدث قائد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا عبر برنامج “الكورة مع فايق” على قناة MBC مصر 2، واضعًا عدة نقاط اعتبرها حاسمة لتحقيق الفوز والتأهل.

وأكد شيكابالا أن الخطوة الأولى تتمثل في تجهيز مجموعة اللاعبين الذين سيشاركون، مع ضرورة عودة العناصر المصابة في أسرع وقت ممكن، حتى يكون الفريق مكتملًا وقادرًا على مواجهة المنافس بالقوة المطلوبة.

الجمهور أول سلاح.. والرحلة يوم السبت

وشدد شيكابالا على أن العامل الأهم في هذه المرحلة هو تجميع الجمهور خلف الفريق، معتبرًا أن دعم المدرجات سيكون الفارق الحقيقي في اللقاء.

وقال بشكل واضح إن الجميع سيذهب يوم السبت من أجل هدف واحد فقط:

“هنروح يوم السبت كلنا”.

رسالة قوية داخل الزمالك: “اقفل بُقك دلوقتي”

ووجّه قائد الزمالك رسالة حاسمة لكل من لديه خلافات أو مشاكل داخل الفريق، مؤكدًا أن الوقت الحالي لا يحتمل أي انقسامات أو جدال.

واختتم شيكابالا تصريحاته برسالة تعبّر عن روح القتال:

“مش وقت كلام.. هنجمع بعض ونلم بعض.. رايحين نكسب”.



