جايلك يا خويا.. مجدي أفشة يكشف مفاجأة إبراهيم فايق

كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة بخصوص ضيف حلقته الليلة مع قهوة فايق وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

إبراهيم فايق



وكتب فايق رسالة غامضة:"هفتح لك القهوة النهاردة مخصوص والله.. ويالا بينا نكتب سطر جديد في حكاية الجزء التاني.. أنا وأنت والسكلانس" يا ترى مين ضيف قهوة فايق الليلة؟".

ليرد محمد مجدي أفشة نجم الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، عبر ستوري حسابه على "الإنستجرام" الرسالة مع تعليق:"جيلك يا خويا".

ليرد فايق عليه:"شكراً يا أفشة، ‏طيب يا جماعة مبقاش سر.. أبو قلب أبيض العسلية أفشه ضيفي النهاردة فى قهوة فايق".