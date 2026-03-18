جنايات المنصورة تقضى بإعدام المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها

أصدرت جنايات المنصورة، حكمها بإعدام المتهم بالتخلص من خالته، بعدما استدرجها لمنزله وكتم أنفاسها، بغرض سرقة مصوغاتها الذهبية، وأخفى جثمانها بجوار مجرى مائي بمنية النصر، وذلك بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وعضوية المستشارين سعد إبراهيم محمد إسماعيل، ومحمد صلاح حسن محمد البرعي، وأحمد محمد عبدالقادر علي صبح، وذلك في القضية رقم 15373 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 3070 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة.

وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم قنديل ا.م.م.، 43 عاما ، نجار ، ومقيم بقرية منشأة مبارك بمنية النصر، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 13/6/2025، بدائرة مركز منية النصر - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها ماجدة محمد سالم يوسف، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إذ أتم وعلى إثر مروره بضائقة مالية، بيت النية وعقد العزم على قتلها، تمهيدًا لسرقة مصاغها الذهبي، وتربص لها بطريق عودتها لمسكنها، والتي اعتادت المرور به، وما إن ظفر بها حتى دعاها لمسكنه بزعم رؤية شقيقتها "والدته"، وبدلوفها لمسكنه، قام برطم رأسها بالحائط وكتم أنفاسها بوضع غطاء رأسها على وجهها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تقدمتها، وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنفي البيان، خطف بالتحايل المجني عليها سالفة الذكر، بأن استدرجها لمسكنه بزعم رؤية شقيقتها "والدته" ، مستغلًا الرابطة الأسرية بينهما، قاصدًا إبعادها عن أعين المارة على النحو المبين بالتحقيقات.