لو كنت مغربيا لن أقبل.. واين روني ينتقد قرار كاف بشأن نهائي أمم إفريقيا 2025

أبدى واين روني، قائد المنتخب الإنجليزي السابق، انتقاده لقرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن منح لقب كأس الأمم الإفريقية 2025 لمنتخب المغرب على حساب السنغال.

وكان المنتخب السنغالي حقق الفوز على نظيره المغربي بهدف دون رد، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف في "كاف" اعتبار المغرب فائزًا بنتيجة 3-0، على خلفية انسحاب لاعبي السنغال من أرض الملعب.

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي استنادًا إلى توقف لاعبي السنغال عن استكمال المباراة لمدة 17 دقيقة، اعتراضًا على احتساب ركلة جزاء، وهو ما اعتبره الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم مخالفة صريحة للوائح المنظمة للبطولة.

وفي تصريحات نقلها موقع "Ghanasoccernet"، وصف روني القرار بالـ"جنون"، مؤكدًا أنه لو كان لاعبًا في صفوف المغرب لما قبل بهذا القرار، مشددًا على أن السنغال حققت الفوز عن جدارة واستحقاق داخل الملعب.