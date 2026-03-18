فان دايك قبل لقاء جالطة سراي: خصم قوي يستحق الاحترام

يخوض فريق ليفربول مواجهة قوية أمام جالطة سراي مساء الأربعاء، على ملعب أنفيلد، ضمن إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في لقاء يسعى خلاله الريدز لحسم التأهل إلى ربع النهائي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، أكد فيرجيل فان دايك أهمية المباراة، مشيراً إلى أن هذه المواجهات تمثل لحظات خاصة يجب الاستمتاع بها سواء من اللاعبين أو الجماهير، لما تحمله البطولة من قيمة كبيرة للنادي وكل عناصر الفريق.

وأوضح قائد ليفربول أن الفريق يدرك حجم المسؤولية، خاصة بعد خيبة الأمل التي تعرض لها في مباراته الأخيرة أمام توتنهام، مؤكداً أن اللاعبين يسعون لتحويل هذا الإحباط إلى دافع قوي لتقديم أداء مميز والرد بشكل إيجابي داخل الملعب.

وأشار فان دايك إلى أن الفريق على دراية تامة بالتحديات المطلوبة بعد مباراة الذهاب في إسطنبول، معرباً عن ثقته في قدرة اللاعبين على قلب النتيجة وتحقيق التأهل، خاصة في ظل الأجواء الحماسية التي يشهدها ملعب أنفيلد في الليالي الأوروبية.

وأضاف أن دعم الجماهير يمثل عاملاً حاسماً، مؤكداً أن أجواء أنفيلد دائماً ما تكون استثنائية، وأن الفريق يتطلع لتقديم أداء يليق بهذا الدعم، مليء بالحماس والالتزام والجودة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على احترامه لمنافسهم جالطة سراي، واصفاً إياه بالفريق المنظم والخطير، لكنه شدد في الوقت ذاته على ثقته في قدرات فريقه لتحقيق الهدف المنشود، وهو التأهل إلى الدور المقبل، مع تقديم أقصى ما لديهم طوال الـ90 دقيقة.