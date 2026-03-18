كنت شايلة هم الفطار.. حياة كريمة تهدي سيدة مسنة 30 ألف جنيه

خصص برنامج "حياة كريمة"، المذاع على قناة "أون"، حلقة اليوم لمساعدة سيدة مسنة تقوم بتجميع البلاستيك من الشوارع لتوفير مصدر دخل لها .



وقالت السيدة المسنة :" أنا عليا ديون وبجيب شوية بلاستيك من الشارع عشان أبيعها عشان أوفر مصدر دخل ليا ولولادي ".

وتابعت السيدة المسنة :" كيلو البلاستيك اللي بلمه ده بيدخلي 15 جنيه في الكيلو الواحد وممكن ألم في الكيلو ده لمدة يومين او 3 أيام".

وأكملت السيدة المسنة:" أنا شايلة هم الفطار بتاع انهاردة عشان مش معايا فلوس اشتري فطار ".

وقام الإعلامي أيمن مصطفى بإهداء السيدة المسنة مبلغ مالي قدره 30 ألف جنيه، قائلة:" انا هاخد الفلوس دي وهعالج بنتي من الشوكة العظمية ".

