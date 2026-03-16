معنديش شقة وببات في المسجد .. دموع الفرح لمسنة بعد دعم إنساني من حياة كريمة

شهدت حلقة من برنامج حياة كريمة المذاع عبر فضائية قناة ON موقفًا إنسانيًا مؤثرًا، بعدما رصدت عدسة البرنامج معاناة سيدة مسنة تعيش ظروفًا معيشية قاسية.

وقالت السيدة إن زوجها توفي منذ سنوات، وليس لديها أبناء يعيلونها، موضحة أنها تراكمت عليها ديون تقدر بنحو 5 آلاف جنيه، ما أدى إلى رفع عدادات الكهرباء والمياه من منزلها، لتجد نفسها بلا مأوى، وتضطر إلى المبيت في أحد المساجد.

وأضافت أنها تعتمد في معيشتها على بيع المناديل في الشارع، مشيرة إلى أن دخلها اليومي غير ثابت، إذ قد تحصل على ما بين 50 إلى 100 جنيه في بعض الأيام، بينما تمر أيام أخرى دون أي دخل، مؤكدة أن رزقها بيد الله.

كما أوضحت أنها كانت تحصل على معاش للأرامل، إلا أنه تم رفض المعاش مؤخرًا، ما زاد من صعوبة ظروفها المعيشية.

وتأثر مقدم البرنامج بقصتها الإنسانية، ليقرر على الفور إهداءها جائزة مالية قدرها 40 ألف جنيه، الأمر الذي دفع السيدة للبكاء من شدة الفرح، معبرة عن امتنانها الكبير لهذه اللفتة الإنسانية.