بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 25 أبريل حتى 1 مايو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء مع رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أشاد بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة التداول اليومي ليتجاوز 12 مليار جنيه يوميًا، وارتفاع القيمة السوقية لرأس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهي القيمة الأعلى في تاريخها.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية، مؤكدًا أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية لتنمية سيناء وجذب المشروعات الاستثمارية لها، حيث أشار إلى أن الدولة تستهدف جذب المستثمرين إلى شبه جزيرة سيناء، وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء عدد من المشروعات التنموية، وتوفير البنية الأساسية لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، موضحًا أن الدولة استثمرت المليارات داخل سيناء، وهناك مشروعات متنوعة مستمرة لتنميتها.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها بشبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 – 2026 بلغ 975 مشروعًا بتكلفة استثمارية وصلت إلى 638 مليار جنيه.

وشملت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول، حيث أكد رئيس الوزراء أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية استراتيجية تهدف إلى استعادة المكانة العالمية للقطن المصري وتعظيم قيمته المضافة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى اكتمال المرحلة الأولى من خطة التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتنفيذ المرحلة الثانية بنسبة بلغت 95%، مع بلوغ نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة 69%.

كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، حيث وجه بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها، فيما وافقت اللجنة على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.

كما ترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، لافتًا إلى أن أهمية هذا المجلس توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة أهم موارد وركائز تحقيق التنمية الاقتصادية، وتمت الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم الانتهاء من تحديثها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وطنيًا.

كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتوزيع المياه، على أن يتم الانتهاء من صورته النهائية قبل أغسطس 2026، بعد مناقشته والتشاور بشأنه بين مختلف الجهات أعضاء الأمانة الفنية والجهات أصحاب المصلحة في قطاع المياه.