قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حرائق واسعة في إقليم توسكانا بإيطاليا تلتهم 800 هكتار.. والسلطات تجلي آلاف السكان
القمة 132.. وصول طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى إلى استاد القاهرة
في عيد العمال.. رداد: أنفقنا 382 مليون جنيه لتطوير التدريب المهني
القيمة السوقية قبل القمة.. 37.05 مليون يورو للأهلي والزمالك بـ 15.28 مليونا
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد السيدة نفيسة
بعد 30 عامًا من الصمت| تسجيلات سرية للأميرة ديانا تكشف حقيقة انهيار زواجها
القنبلة الذرية الإيرانية .. تصريح صادم من نائب قاليباف بشأن مضيق هرمز
مباحثات باكستانية تركية حول التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية
خلافات عائلية.. الداخلية تكشف تفاصيل الادعاء بتعدي فرد شرطة على مسن بالضرب في الغربية
صاحب مخبز عيش شعير يكشف عن مفاجأة جديدة بعد انتشار "الطيبات" في مصر
تحرك مستمر .. الذهب يصعد 30 جنيهًأ جديدة في تعاملات اليوم
في عيد العمال.. وزير العمل: صندوق الطوارئ أنفق 2.5 مليار جنيه لحماية عمال المنشآت المتعثرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

كتب محمود مطاوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 25 أبريل حتى 1 مايو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة، اجتماع رئيس الوزراء مع رئيسي الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، مؤكدًا الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لجهود تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، كما أشاد بما تشهده البورصة المصرية من مؤشرات إيجابية، وبخاصة زيادة التداول اليومي ليتجاوز 12 مليار جنيه يوميًا، وارتفاع القيمة السوقية لرأس المال لتتجاوز 3.6 تريليون جنيه، وهي القيمة الأعلى في تاريخها.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بالإسراع في الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصرية، مؤكدًا أهمية سرعة قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الخطط التنفيذية لتنمية سيناء وجذب المشروعات الاستثمارية لها، حيث أشار إلى أن الدولة تستهدف جذب المستثمرين إلى شبه جزيرة سيناء، وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء عدد من المشروعات التنموية، وتوفير البنية الأساسية لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات، موضحًا أن الدولة استثمرت المليارات داخل سيناء، وهناك مشروعات متنوعة مستمرة لتنميتها.

وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى أن إجمالي المشروعات التي تم تنفيذها بشبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 2014 – 2026 بلغ 975 مشروعًا بتكلفة استثمارية وصلت إلى 638 مليار جنيه.

وشملت الأنشطة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج والاستغلال الأمثل لبعض الأصول، حيث أكد رئيس الوزراء أن النهوض بهذا القطاع يمثل أولوية استراتيجية تهدف إلى استعادة المكانة العالمية للقطن المصري وتعظيم قيمته المضافة.

وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى اكتمال المرحلة الأولى من خطة التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتنفيذ المرحلة الثانية بنسبة بلغت 95%، مع بلوغ نسبة تنفيذ المرحلة الثالثة 69%.

كما ترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، حيث وجه بسرعة الإعلان عن مبادرة تحفيزية للمصانع والمنازل للتحول إلى الطاقة الشمسية، مؤكدًا أن الحكومة تضع هذا الملف على أجندة اهتماماتها، فيما وافقت اللجنة على إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم في تمام الساعة 11 مساءً والعودة إلى المواعيد الطبيعية المعمول بها سابقًا.

كما ترأس الاجتماع الأول للمجلس القومي للمياه بعد تشكيله، لافتًا إلى أن أهمية هذا المجلس توازي أهمية المجلس الأعلى للطاقة، باعتبار أن المياه والطاقة أهم موارد وركائز تحقيق التنمية الاقتصادية، وتمت الموافقة على النسخة النهائية من الاستراتيجية القومية للمياه 2050، والتي تم الانتهاء من تحديثها بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة، بهدف تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية وطنيًا.

كما تمت الموافقة من حيث المبدأ على مبادئ عمل الإطار الوطني لتوزيع المياه، على أن يتم الانتهاء من صورته النهائية قبل أغسطس 2026، بعد مناقشته والتشاور بشأنه بين مختلف الجهات أعضاء الأمانة الفنية والجهات أصحاب المصلحة في قطاع المياه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

المتهم وابنته في صورة قديمة

لابسني عفريت .. كواليس ليلة الرعب في شقة المنيب

ترشيحاتنا

جانب من الجراحة

فريق طبي بمستشفيات بنها الجامعي ينجح في إجراء 3 عمليات قلب مفتوح وجراحات صدر

الابطال

بداية قوية لفريق جامعة قناة السويس في نهائيات الجمهورية للمصالح الحكومية

فصل الكهرباء للصيانة

غدا.. فصل الكهرباء عن قرية الشطوط وتوابعها بكفر الشيخ

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش
طريقة عمل فطيرة الجلاش

فرح شعبان تثير تفاعل متابعيها بعد ظهورها بفستان زفاف

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد