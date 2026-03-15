يبكي من الفرحة.. حياة كريمة تسهم في تجهيز ابنة عامل بسيط

التقت عدسة برنامج "حياة كريمة"، المذاع عبر فضائية ON، بأحد العاملين بنظام اليومية، والذي يبلغ من العمر 70 عامًا، حيث كشف عن معاناته اليومية في العمل، خاصة أنه أب لخمس بنات، كما توفي نجله وترك له زوجته وثلاثة أبناء يتولى الإنفاق عليهم.

وكشف الرجل أيضًا عن حاجته لتجهيز ابنته، خاصة أنه لا يملك المال الذي يشتري به جهازها، موضحًا أنه رغم حاجته لا يقلق لأن الله موجود، وأنه دائمًا يقف إلى جانبه.

وأشار إلى أن أكبر مبلغ امتلكه كان 8 آلاف جنيه، وهو المبلغ الذي ادخره من العمل المتواصل لمدة 80 يومًا.

وفاجأه مقدم البرنامج، أيمن مصطفى، بمنحه مبلغ 40 ألف جنيه لتجهيز ابنته، وهو ما قابله العامل بالبكاء من شدة الفرحة، مؤكدًا أنه يتمنى أن يصل إلى منزله سريعًا ليزف الخبر السعيد إلى أسرته ويدخل الفرحة على قلوب أبنائه.