انفراد| 13 دولة في الشرق الأوسط محظور الطيران فوقها.. الوكالة الأوربية للسلامة: أجواء مصر آمنة

أصدرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، أحدث نشراتها لمناطق الصراع (CZIB) لعام 2026، والتي تضمنت تحذيرات صارمة لشركات الطيران العالمية بتجنب الأجواء السيادية لـ 13 دولة في الشرق الأوسط بشكل كامل، إثر التصعيد العسكري الأخير.

الأجواء المصرية آمنة بشهادة أوروبية

وفي قراءة دقيقة للتقرير الأحدث الذي حصل “صدى البلد”، على نسخة منه، تبين أن المجال الجوي المصري ظل خارج القائمة السوداء التي طالبت الوكالة الأوروبية شركات الطيران بعدم التشغيل فيها.

وبينما شمل التحذير دولاً إقليمية كبرى ومسارات حيوية في الخليج والشام، على خلفية الاضطرابات العسكرية التي تشهدها أجواء، حافظت مصر على مكانتها كـ "ممر آمن" للملاحة الجوية الدولية، وهو ما يعكس كفاءة تقييم المخاطر وتأمين المسارات من قبل سلطات الطيران المدني المصرية.

قائمة التحذير الأوروبية

وبحسب الوثيقة الرسمية، فقد حثت "الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)" كافة المشغلين الجويين على تجنب الطيران بكافة الارتفاعات فوق الدول التالية: (إيران، العراق، إسرائيل، الأردن، لبنان، سوريا، اليمن، البحرين، الكويت، عمان، قطر، الإمارات، ومنطقة جدة بالسعودية).

وأوضحت وكالة السلامة الأوربية في تقريرها، أن امتلاك أطراف الصراع لأنظمة دفاع جوي متطورة وصواريخ باليستية قادرة على العمل في كافة الارتفاعات، يزيد من احتمالات وقوع أخطاء في تحديد هوية الطائرات المدنية (Misidentification) أو وقوعها ضحية لمخاطر "التسرب" (Spill-over) الناجمة عن العمليات العسكرية.

أوصت “الوكالة الأوربية”، عدم التشغيل أو الطيران داخل الأجواء المتأثرة على كافة مستويات الارتفاع، وضرورة المتابعة المستمرة لمنصة معلومات تبادل مخاطر مناطق الصراع الأوروبية.

ويأتي هذا التقرير ليعكس حالة القلق الدولي من اتساع رقعة الصراع وتأثيره المباشر على سلاسل الإمداد الجوي وحركة الركاب العالمية، خاصة في منطقة تعد شرياناً رئيسياً للطيران بين الشرق والغرب.