صندوق الإدمان ومؤسسة "حياة كريمة" ينظمان أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية ورياضية للمتعافين

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة "فاعلية بمركز العزيمة التابع للصندوق ببور فؤاد تضمنت عدة أنشطة متنوعة وندوة دينية وإفطار جماعى وأنشطة رياضية وثقافية وترفيهية للمتعافين من الإدمان ضمن قافلة السعادة التي تنفذها المؤسسة وهى إحدى المبادرات الميدانية المتكاملة خلال شهر رمضان المبارك ،وبمشاركة ممثلي وزاراتي الأوقاف والثقافة .

وتضمنت الفاعلية دوري رياضي بين المتعافين بمركز العزيمة التابع للصندوق ببور فؤاد ،والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" ويهدف الدوري الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية .

ويأتي تنظيم الدوري الرياضي بين المتعافين بمركز العزيمة ببور فؤاد التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمتطوعين بمؤسسة "حياة كريمة" استمرارا للأنشطة والفاعليات بين الصندوق والمؤسسة ،حيث يتم تدريب متعافيات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان على حرف مهنية ضمن ﻣﺸـﺮوع ﺳـﻜﺮ اﻟﺒﻴـﻮت وسر الصنعة التابع لمؤسسة حياة كريمة " ،كما يتم تنفيذ أنشطة متكاملة لرفع الوعى بخطورة التعاطي وإدمان المواد المخدرة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وتنظيم زيارات منزلية للأسر في هذه القرى لتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية الحصول كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية من خلال الاتصال بالخط الساخن للصندوق " 16023"

على جانب آخر وفي نفس السياق يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على تدريب المتعافين من الإدمان على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل حيث يعد خطوة أولية لإعداد كوادر مهنية في مجال الحرف الصغيرة في إطار حرص الخط الساخن "16023 " للصندوق على تقديم خدمات ما بعد العلاج من الإدمان والمتمثلة في التأهيل النفسي وإعادة دمج المتعافين في المجتمع كقيمة مضافة وإعلاء قيمة العمل ، تحت اشراف اخصائيين نفسيين بالصندوق وبنهاية التدريب يحصل المتدرب على شهادة معتمدة تؤهله لسوق العمل، كما أن مراكز العزيمة التابعة للصندوق لديها أيضا ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل ، كما تم إطلاق مبادرة بإيدينا"، والتي تتضمن ابتكار وتصميم المتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق جميع أعمال الموبيليا وأثاث النجارة للمراكز الجديدة لعلاج مرضى الإدمان .

جدير بالذكر أن قوافل السعادة تهتم أيضا بالجانب النفسي والترفيهي والتوعوي للأطفال والأسر، حيث يتم تنظيم فقرات مسرحية وعروض تفاعلية، وورش رسم وأشغال يدوية، ومسابقات رياضية وثقافية، مع توزيع هدايا وألعاب لإدخال البهجة على الأطفال وتعزيز شعورهم بالدعم والاهتمام ،وشارك الصندوق في 11 قافلة بالمحافظات المختلفة خلال شهر رمضان .