تعرف على مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بدمياط

عقد الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم بديوان عام المحافظة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، جاء بحضور الدكتور محمد فوزي نائب محافظ دمياط و الدكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسي بالمكتب الفنى لدولة رئيس مجلس الوزراء، و المهندسة نورهان صلاح و المهندس محمد سعد بالجهة الاستشارية " دار الهندسة " .

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات " حياة كريمة " بالقطاعات المختلفة بإجمالى عدد ٥٩١ مشروع ، وموقف تسليم المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها .

وعلى هذا الصعيد،، تابع " محافظ دمياط " الأعمال الجارية بعدد من المشروعات، ونسب التنفيذ ، وناقش خطط استكمالها ، والمعوقات التى قد تواجه عمليات التنفيذ لتلافيها بالتنسيق مع الجهات المعنية والمُنفذة للدفع بمعدلات التنفيذ ، كما بحث الموقف الخاص لتنفيذ أعمال رصف طريق السوالم / ميت أبو غالب و طريق دمياط/ شربين الغربى وذلك لاستكمال الأعمال بهما

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " على ضرورة تكاتف الجهود لنهو المشروعات المدرجة بالمبادرة وفقًا للمعايير والاشتراطات المحددة والجداول الزمنية ، لافتًا إلى أن المحافظة تولى ملف مشروعات " حياة كريمة " اهتمام بالغ ، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتحقيق أهداف المبادرة نحو تطوير الخدمات بالريف المصرى، وتوفير حياة كريمة لأهالي القرى .