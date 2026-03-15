محافظ دمياط يلتقي المواطنين ويستمع لشكاواهم خلال جولته

تفقد الدكتور حسام الدين فوزى، محافظ دمياط، اليوم الأحد، بمدينة ميت أبو غالب، مقر الوحدة المحلية، لمتابعة سير العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل محافظ دمياط زيارته للوحدة بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، حيث تابع موقف المعاملات التى تتم بالمركز ونسب الإنجاز بها ، وتابع كذلك ما تم تنفيذه من جهود بملفات التصالح فى مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وترخيص المحال العامة.

وعلى هذا الصعيد، عقد المحافظ اجتماعا مع رئيس الوحدة المحلية اللواء سيد الصيرفى، ومسئولى عدد من الإدارات بها، بغرفة العمليات بالوحدة، شدد خلاله على الدفع بمعدلات العمل بتلك الملفات، وإصدار تقرير يومى بالموقف الخاص بتلك الأعمال إلى جانب جهود إزالة التعديات ضمن الموجة الـ28، وموقف الطلبات المقدمة، ورصد أى معوقات وتلافيها فورًا.

هذا وقد تفقد محافظ دمياط جراج الوحدة المحلية، لمتابعة انتظام عمل المعدات والسيارات لدعم منظومة النظافة ورفع الإشغالات والحملات الميكانيكية، والصيانة.

كما تفقد مشتل الوحدة المحلية للمساهمة فى تعزيز المساحات الخضراء بالمدينة.