إزالة التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف بعدد من مدن دمياط

تابع الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، الجهود المبذولة لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى إطار أعمال المرحلة الثالثة من الموجة ال28، و أيضًا التصدى لحالات البناء المخالف .

حيث تم إزالة حالة تعدِ على أملاك الدولة تابعة لولاية الموارد المائية والرى بالزرقا وإزالة حالة أخرى بفارسكور تابعة لولاية الصرف ، كما تم ازالة ٣ حالات بناء مخالف بمدينة رأس البر.

وتضمنت الجهود أيضًا إزالة حالة بناء مخالف بشارع صلاح سالم بمدينة دمياط، والتى تم متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة .

هذا وقد أكد " محافظ دمياط " على ضرورة التصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة والاراضي الزراعية، ومخالفات البناء ، موجهًا بتطبيق القانون استرداد حقوق الدولة والحفاظ علي الرقعة الزراعية ، وإزالة أى مخالفات فى المهد.