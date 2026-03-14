انطلاق دوري كرة القدم للجهات والشركات العاملة بميناء دمياط



انطلقت بهيئة ميناء دمياط منافسات دوري كرة القدم للجهات والشركات العاملة بالميناء، ضمن فعاليات الدورة الرياضية الرمضانية لعام 2026 التي تنظمها الهيئة تأكيدا على اهتمامها بتعزيز الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية ودعم التواصل بين مختلف الجهات والشركات العاملة داخل مجتمع الميناء.

جاء ذلك بحضور اللواء بحري طارق عدلي عبد الله رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط و عدد من قيادات الهيئة والمجتمع المينائي.



واستُهلت منافسات الدوري بإقامة مباريات اليوم الأول والتى شارك فيها عدد من الفرق الممثلة للجهات والشركات العاملة بالميناء.



ويأتي تنظيم هذا الدوري استكمالًا لفعاليات الدورة الرياضية الرمضانية التي تنظمها الهيئة، بما يعكس حرصها على دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية، وتعزيز أواصر التواصل بين العاملين بمختلف الجهات داخل مجتمع الميناء .