إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن ، بينما غادر عدد 10 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة .


وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 36114 طن تشمل 16331 طن يوريا و 909 طن أسمنت و 459 طن علف بنجر  و 18415 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان إلى أنه قد  بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 35202 طن تشمل : 18875 طن قمح و 6817 طن خردة و 1381 طن حديد و 6700 طن ذرة و 1429 طن خشب زان .


بينما أوضح البيان أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 1465 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2713 حاوية مكافئة .


ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 54582 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 42394 طنًا .


كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1301 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6067 حركة .

فيراري أمالفي سبايدر
بشرى
مايان السيد
قيادة قوات الصاعقة تنظم احتفالية لعدد من أسر الشهداء
